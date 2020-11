Keine Kultur in diesem November in Velbert

Bedingt durch den erneuten Lockdown finden im November keine Theater- und Konzertveranstaltungen statt. Die Velberter Kulturloewen teilen daher mit, dass für die November-Termine folgende Regelungen getroffen wurden: Das Konzert des Bürgerhausorchesters Collegium musicum „Beethovens Wiener Lehrer“ wird auf den 7. November 2021 verschoben. Das Konzert der Bergischen Salonlöwen „Ufa-Traumfabrik: Illusion und Propaganda“ wird auf den 19. November 2021 verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin. https://www.waz.de/staedte/velbert/jetzt-den-newsletter-mit-velberter-nachrichten-abonnieren-id227896281.html

Tickets können umgetauscht werden

Falls der neue Termin nicht wahrgenommen werden kann, besteht bis zum 30. November 2020 die Möglichkeit, die Tickets zurückzugeben. Dies geschieht jeweils dort, wo die Tickets erworben wurden. Im Internet: bitte an die Tickethilfe tickethilfe@neanderticket.de wenden oder in der Vorverkaufsstelle: bitte an die Vorverkaufsstelle wenden, in der die Tickets gekauft wurden. Der Kabarettabend mit Piplies&LaMinga am 8. November 2020 in der Vorburg Schloss Hardenberg wird abgesagt. Auch hier gilt: die Rückgabe kann nur dort erfolgen, wo die Tickets gekauft wurden. Die Rückgabefrist endet am 30. November 2020,

Für Rückfragen stehen die Kulturloewen unter der Hotline-Nr. 02051 262828 zur Verfügung bzw. per E-Mail: kulturloewen@velbert.de.