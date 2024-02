Karnevalsumzüge in Velbert: Hier sind Straßen gesperrt

Velbert. Närrischer Trubel: Velbert bereitet sich auf die Züge am Tulpensonntag und den großen Rosenmontagsumzug vor. So verlaufen die Zugstrecken.

Höhepunkt der Karnevalszeit sind die Karnevalsumzüge. Am Tulpensonntag (11. Februar) finden im Velberter Stadtbezirk Langenberg und im Nevigeser Ortsteil Tönisheide jeweils ein Karnevalsumzug statt. Einen Tag später, am Rosenmontag (12. Februar), zieht ein närrischer Lindwurm auch durch Velbert-Mitte. In den Bereichen der Fahrtrouten wird es mehrere Halteverbote geben. Um die Sicherheit der Feiernden zu gewährleisten, gibt es zudem in den drei Stadtbezirken Straßensperrungen.

4000 Besucher in Tönisheide erwartet

Für den Langenberger Umzug am Tulpensonntag werden knapp 1000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Gestartet wird um 11 Uhr. Die Zugaufstellung erfolgt auf der Hauptstraße zwischen Weststraße und Hauptstraße 150. Der Zugweg verläuft über die Hauptstraße, den Froweinplatz, die Kamperstraße und endet am Parkplatz Seidenweberplatz.

Der Karnevalsumzug im Ortsteil Tönisheide beginnt am selben Tag um 13.11 Uhr. Die Wagen stellen sich in der Hochstraße zwischen Milchstraße und Wülfrather Straße auf. Der Umzug verläuft über die Wülfrather Straße, die Nevigeser Straße, die Schubertstraße, die Kirchstraße und die Kuhlendahler Straße. Nach einer zweiten Runde löst sich der Umzug an der Kirchstraße auf. Zu diesem Umzug werden rund 4000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

In der Fußgängerzone

Zum Rosenmontagsumzug um 14.11 Uhr in Velbert-Mitte wird mit rund 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gerechnet. Der Zug startet in der Friedrichstraße in Höhe des Kreisverkehrs Berliner Straße. Er führt dann durch die Friedrichstraße, die Fußgängerzone Friedrichstraße und endet am Ende der Fußgängerzone in Höhe Thomasstraße und Sternbergstraße.

In Velbert-Langenberg werden für den Umzug der Tunnel Langenberg, die Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße, die Kamper Straße und die Zufahrt zur Hauptstraße ab der Tunneleinfahrt gesperrt. Zudem wird die Hauptstraße im Bereich des Froweinplatzes beziehungsweise der Panner Straße gesperrt.

Zufahrtsstraßen gesperrt

In Velbert-Tönisheide werden die Milchstraße zwischen Zum Papenbruch und Hochstraße, die Hochstraße zwischen Milchstraße und Wülfrather Straße, die Wülfrather Straße zwischen Hochstraße und Kreuzung Nevigeser Straße, Kuhlendahler Straße, Wülfrather Straße („Spinne“) sowie die Nevigeser Straße zwischen „Spinne“ und Schubertstraße, die Kirchstraße zwischen Schubertstraße und Kuhlendahler Straße und die Kuhlendahler Straße zwischen Kirchstraße und der „Spinne“ gesperrt.

In Velbert-Mitte werden sämtliche Zufahrtsstraßen zur Friedrichstraße gesperrt – beginnend am Kreisverkehr Berliner Straße und endend an der Kreuzung Thomasstraße und Sternbergstraße.

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass sämtliche zuvor genannten Straßen nur während der Karnevalsumzüge gesperrt sind und im Anschluss an die Umzüge wieder freigegeben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert