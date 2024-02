Karneval Karnevalsumzüge in Velbert: Busse fahren Umleitungen

Velbert. Durch die närrischen Umzüge in den verschiedenen Velberter Stadtbezirken kommt es zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr. Verspätungen.

Durch die Karnevalsumzüge kann es Beeinträchtigungen im Busverkehr kommen, wie die Velberter Verkehrsgesellschaft (VGV) mitteilt.

Karnevalsumzug in Velbert-Langenberg am 11. Februar

Im Zeitraum von 11 bis 13 Uhr kann es zu Behinderungen und Verspätungen der Linien 637, 647, OV6 und OV7 kommen.

Karnevalsumzug in Velbert-Neviges am 11. Februar

Der Zug in Velbert-Neviges (Tönisheide) kann bei den Buslinien 649 und 746 zu Verspätungen führen, da die Strecke des Karnevalumzuges den Linienweg der beiden Linien berührt. Die Busse befahren aber den regulären Linienweg und warten den Zug ab.

Karnevalsumzug in Velbert-Mitte

Die Linie OV1 (Fahrtrichtung Birther Kreisel) fährt von 14 bis 16.30 Uhr ab dem ZOB direkt zur Parkstraße. Die Haltestellen Offerstraße, Christuskirche, Hohenzollernstraße und Schlossstraße werden in dieser Zeit nicht bedient.

Die Linie OV6 (Fahrtrichtung Langenberg) fährt von 14 bis 15.30 Uhr ab dem ZOB rechts in die Friedrich-Ebert-Straße über die Werdener Straße, auf die Autobahn 44/535 Richtung Wuppertal und nimmt die Ausfahrt Velbert und fährt am Kreisverkehr (Metallstraße) links auf die Langenberger Straße und weiter auf dem gewohnten Linienweg. Die Linie OV6 (Fahrtrichtung Velbert ZOB) fährt ebenfalls von 14 bis 15.30 Uhr ab der Brangenberger Straße weiter über die Langenberger Straße, auf die Metallstraße über die Autobahn 535 Richtung Essen und nimmt die Ausfahrt Velbert Nord, fährt über die Werdener Straße weiter auf die Friedrich-Ebert-Straße zum ZOB. Die Haltestellen Nikolaus-Ehlen-Gymnasium, Willy-Brandt-Platz und EMKA Sportzentrum werden in dieser Zeit nicht bedient.

Die Linie OV7 Fahrtrichtung Langenberg fährt von 14 bis 15.30 Uhr ab dem ZOB rechts über die Friedrich-Ebert-Straße auf die Werdener Straße über die Autobahn 44/535 Richtung Wuppertal und nimmt die Ausfahrt Velbert bevor sie über die Metallstraße fährt und den gewohnten Linienweg bedient. Die Haltestellen Nikolaus-Ehlen-Gymnasium, Willy-Brandt-Platz und EMKA Sportzentrum werden in dieser Zeit nicht bedient.

Die Linie 746 (Fahrtrichtung Velbert ZOB) fährt von 14 bis 15 Uhr ab der Deller Straße weiter auf die Friedrichstraße über die Berliner Straße, Friedrich-Ebert-Straße zum ZOB. Die Haltestellen Willy-Brandt-Platz (Steig 2), Südstraße, Christuskirche, Hohenzollernstraße und Schlossstraße werden in dieser Zeit nicht bedient. Der Willy-Brandt-Platz (Steig 3) und das Nikolaus-Ehlen-Gymnasium werden als Ersatzhaltestellen bedient.

