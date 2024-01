Karneval in Velbert-Neviges und Tönisheide: Hier die Termine

Neviges Wer gern Karneval feiert, kann sich auch in den beiden Stadtteilen austoben. Karten für die diversen Veranstaltungen gibt‘s ab sofort.

Wenn die Kirche eine tolle Fete nach der anderen auf die Beine stellt, dann ist Karneval in Neviges: Hier ist die fünfte Jahreszeit fest in der Hand der katholischen Kirchengemeinde Maria, Königin des Friedens. Seit Jahrzehnten organisiert die Gemeinde diverse Veranstaltungen, auf die sich kleine und große Narren schon seit Wochen freuen. Ebenso wie auf den fröhlichen und gemütlichen Karnevalsumzug auf Tönisheide, den die KG Zylinderköpp am Tulpensonntag, 11. Februar, organisiert.

Kamelle auf Tönisheide, so heißt es auch in diesem Jahr am Tulpensonntag, 11. Februar. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Neviges im Glockensaal. Zusammen sind wir Karneval“ heißt in diesem Jahr das Motto, denn gefeiert wird jedes Mal im Pfarrheim Glocke, Tönisheider Straße 6. Los geht es am Samstag, 3. Februar, 19.11 Uhr mit dem „Gemeindekarneval“, dem früheren „Kolpingkarneval“. Da das bunte Bühnenprogramm mittlerweile nicht nur die Kolpingsfamilie auf die Beine stellt, wurde dieser vergnügliche Abend umbenannt. „Wir machen das ohne einen Caterer, stattdessen gibt‘s einen Imbiss“, sagt Thomas Isop-Sander, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. Karten für zwölf Euro sind ab sofort erhältlich bei Adriana Fricano im Kindercafé Bimbilandia, Klosterstraße 2, Telefon 02053 8498367.

Feten in Velbert für kleine und große Narren

Beim Kinderkarneval am Sonntag, 4. Februar, 14 Uhr, heißt es: Eltern und Knarren müssen draußen bleiben, willkommen sind alle kleinen Närrinen und Narren. Der Eintritt ist kostenlos. Gute Nachricht: Nachdem der Weiberkarneval 2023 ausfallen musste, wird am Donnerstag, 8. Februar, 18 Uhr, in der Glocke wieder ordentlich abgezappelt. Einlass ab 17 Uhr, Männer müssen draußen bleiben. Karten kosten zwölf Euro, erhältlich bei Barbara Knapp unter 01512 6055596.

Und auch Rosenmontag, 12. Februar, geht in der Glocke nochmal ab 17 Uhr die Post ab, der Abend wird traditonell organisiert von der Kolpingsfamilie. Der Eintritt ist frei. Einfach kommen und mitfeiern. Was in diesem Jahr ausfällt: Der „Karneval zur Kaffeezeit“, der früher mal Seniorenkarneval hieß.

Fröhlicher Tulpensonntag auf Tönisheide

In Tönisheide laufen derweil die Vorbereitungen für den Umzug am Tulpensonntag, 11. Februar, auf Hochtouren. Melanie Winter, Präsidentin der KG Zylinderköpp, hat nur einen Wunsch: „Bitte mal keinen Regen. Das ist leider typisch für Karneval auf Tönisheide.“ Zum Programm: Ab 11 Uhr ist auf dem Kirchplatz der Karnevalstreff mit Bierstand und Grill, um 13.11 Uhr startet der Umzug an der Milchstraße. Über Wülfrather Straße, Nevigeser Straße, Schubertstraße und Kirchstraße geht‘s in die Kuhlendahler Straße. Diese Runde dreht der Zug zweimal, bevor er sich an der Kreuzung „Spinne“ auflöst. Dabei sind Vereine, Kitas, Schulen, Fußgruppen und auch Wagen.

Dafür werden noch „Radengel“ gesucht, die neben den Wagen hergehen und zum Beispiel aufpassen, dass beim Kamellefangen niemand in Gefahr gerät. Mindestalter: 16 Jahre. Was die Präsidentin der KG besonders freut: „Unser Kreativ-Team hat den Wagen der Zylinderköpp wieder toll hergerichtet.“ Passend zum Motto „Die Welt ist bunt, frech und frei. Tönisheide ist dabei.“ Anmeldeschluss für den Zug ist am 31. Januar. Bei Interesse, das gilt auch für die Radengel, bei Melanie Winter anrufen unter 0176 24356034.

