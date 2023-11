Straßenverkehr Kanalbauarbeiten: Hier gibt es jetzt Umleitungen in Velbert

Velbert. Im Langenhorst lassen die TBV umfangreiche Kanalbauarbeiten durchführen. Sie haben auch Auswirkungen auf die Verkehrsführung. Die Einzelheiten.

Die Technischen Betriebe Velbert lassen Kanäle im Langenhorst erneuern. Dadurch kommt es in dem Stadtteil zu Verkehrsbehinderungen.

Ab 14. November wird die Langenhorster Straße zwischen der Kreuzung Kalkofen und Am Diependal bis kurz vor der Kreuzung Hinterm Berg und Oberlangenhorst gesperrt. Die Straßensperrung für den Durchgangs-, Anlieger- und Busverkehr dauert voraussichtlich bis Ende Januar 2024.

Kreuzung Langenhorster Straße, Kalkofen und Am Diependal

Die Kreuzung Am Diependal und Kalkofen ist vom 14. bis Freitag, 24. November, gesperrt, da die Kanalbaustelle keinen Durchgangsverkehr auf der Langenhorster Straße zulässt. Der ankommende Verkehr aus Velbert-Mitte in Richtung Langenhorst ist bis zur Kreuzung Hinterm Berg und Oberlangenhorst freigegeben. Der dahinterliegende Abschnitt der Langenhorster Straße ist bis zum Haus Nr. 126 über die Umleitung durch den Waldweg erreichbar. Gleiches gilt für die Straßen Fasanenweg und Am Nordhang.

Ab Samstag, 25. November, wird ein weiteres Teilstück der Langenhorster Straße von Haus Nr. 126 bis zur Kreuzung Kalkofen und Am Diependal für den Durchgangsverkehr freigegeben.

Umleitung der Buslinie OV 4

Die Bushaltestellen Waldweg, Am Diependal und Hasenpfad können von der Buslinie OV 4 befahren werden. Nach der Haltestelle Hasenpfad wird der Linienverkehr über die Straße Am Nordhang und Waldweg bis zur nächsten Bushaltestelle Höhenweg in Richtung Velbert-Mitte umgeleitet. Die Umleitungstrecke für den Busverkehr bleibt bestehen, bis die Kanalarbeiten auf der Langenhorster Straße abgeschlossen sind.

