Kalender zeigt die heimische Natur rund um Velbert

Zu sehen ist ein gelbleuchtendes Feld, über ihm am Himmel brauen sich dunkle Wolken zusammen, am Horizont sticht ein einsamer Baum heraus – so szenisch sieht das Titelbild des neuen Kalenders „Impressionen aus Velbert und Umgebung“ für 2020 aus.

Wie der Titel bereits vermuten lässt, fokussiert sich Fotografin Karoline Platek bei ihren Kalendermotiven ausschließlich auf Landschaften, Natur und Wälder aus der heimischen Region rund um Velbert, Neviges, Tönisheide, Langenberg und Wülfrath. „Damit bediene ich eine Marktlücke. Alle anderen Kalender zu Velbert bilden nämlich hauptsächlich das Leben in der Innenstadt ab“, weiß Platek.

Die Fotografin Karoline Platek mit ihrem Kalender. Foto: Jan -Dirk Platek

Aufnahmen passen zu Jahreszeiten

Dabei habe die Region weitaus mehr zu bieten, so die Lichtbildnerin. Ihre zwölf Aufnahmen zeigen passend zu den Jahreszeiten Naturimpressionen wie den Eignerbach Schlammteich, den Langenhorster Wald oder den Steinbruch Wülfrath. Allerdings werden auch bauliche Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Hardenberg gezeigt, diese werden dann allerdings gekonnt hinter herbstlich bunten Bäumen versteckt.

Die Natur vor der Haustür

Damit möchte Platek die Velberter motivieren, die Natur vor der eigenen Haustür aufzusuchen und so mehr wertzuschätzen. „Man muss nicht weit weg fahren, um in einer schönen Naturumgebung abschalten zu können.“ Bei einem Spaziergang im Wald nach der Arbeit könne sie besonders gut zu Ruhe kommen, sagt Platek.

Velbert Das Angebot der Fotografin Einen guten Überblick zu Karoline Plateks Portfolio können Interessierte auf ihrer Homepage www.karolineplatek.de bekommen. Informationen zu Shootings und den jeweiligen Preisen der Velberter Fotografin gibt es unter der Telefonnummer 015125870024 oder karolineplatek@gmx.de.

Bereits der zweite Kalender

Es ist der zweite Kalender den die Velberterin herausgibt. Nachdem die Nachfrage im letzten Jahr so groß und die Resonanz so positiv ausfiel entschied sich die Fotografin ein solches Projekt auch in diesem Jahr fortzuführen. „Einige Käufer sagen zu mir, die Bilder wirkten künstlerisch und fast schon wie gemalt. Solch ein nettes Feedback freut mich natürlich“, sagt sie. Zu erhalten sind die 30 mal 20 Zentimeter großen Kalender bereits seit August in der Buchhandlung Thalia in der Stadtgalerie sowie bei Velbert Marketing und der Buchhandlung Kape im Langenberg.

Gerade in Vorbereitung auf Heiligabend hofft Platek mit ihrem Kalender eine schönes Produkt anbieten zu können: „Es eignet sich als Weihnachtsgeschenk für Leute, die in Velbert gelebt haben und weggezogen sind oder für die, die einfach nur ein Stück Heimat als Verschönerung an der Wand haben möchten“.

Auch im Langenhorster Wald findet Kalroline Platek ihre Motive. Foto: Karoline Platek

Seit 30 Jahren in Velbert

In Velbert lebt Karoline Platek seit 30 Jahren. Auf ihrer Homepage sagt sie: „Mit meinen Bildern möchte ich dich auf eine Reise schicken. Was zählt ist der Moment“. Neben Naturfotografien macht sie auch Schwarz-Weiß Aufnahmen, Portraitfotografien, Familien- und Kinderfotografie, sowie Hochzeitsfotografie. Zu sehen und zu kaufen gibt es einige ihrer Werke in einer kleinen Galerie in der Kolpingstraße 21. Hier gibt es auch schon einen ersten Ausblick auf die Fotomotive für den Kalender, der auch im kommenden Jahr erscheinen soll.