Unglücke Kabelbrand: Alter Mercedes brannte vor Ampel in Velbert aus

Velbert Plötzlich schlugen Flammen aus dem Motorraum des Mercedes, der eine halbe Million Kilometer auf dem Tacho hat. Fahrer blieb unverletzt

Glück im Unglück: Ohne Verletzungen konnte sich ein 56-jähriger Velberter am Montagnachmittag (28.12.) aus seinem brennenden Mercedes retten.

Der Velberter war mit seinem 17 Jahre alten Mercedes auf der Talstraße unterwegs. An einer roten Ampel musste er seine E-Klasse stoppen. Plötzlich bemerkte der Mann, dass offene Flammen aus dem Motorraum seines Wagens schlugen. Der 56-jährige Mercedes-Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Wagen retten.

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Wirtschaftlicher Totalschaden

Die Velberter Feuerwehr konnte den Motorbrand an dem beigefarbigen Mercedes, der nach Angaben des Halters bereits eine Laufleistung von rund 500.000 Kilometern hat, schnell löschen. Dennoch entstand an dem betagten Fahrzeug ein geschätzter Frontschaden in Höhe von 5000 Euro und damit wirtschaftlicher Totalschaden. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes wurde

abgeschleppt.

Technischer Defekt

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurde der Fahrzeugbrand durch einen technischen Defekt mit Kabelbrand im Motorraum der beigefarbigen E-Klasse verursacht. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.