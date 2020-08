Kabarett und Bossa Nova in der Vorburg Schloss Hardenberg

Das Theater glassbooth, hier bei den Theatertagen in Gladbeck, zeigt in der Vorburg den Alpenkrimi „Der Weibsteufel“.

Velbert-Neviges. Kabarett, Karibik-Klänge und herrlich schräges Theater: Die Kulturloewen haben für die kommende Saison ein buntes Programm zusammengestellt.

Mit Sicherheit dürfen sich die Besucher in der kommenden Saison in der Vorburg auf ein buntes Programm freuen. Jazz, Kabarett, Konzerte – da ist für jeden etwas dabei. Bei allen Veranstaltungen legen die Kulturloewen großen Wert darauf, die Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu erfüllen. Wie das gesamte Programm für Velbert aussieht – viele Veranstaltungen laufen im Historischen Bürgerhaus Langenberg – stellen die Velberter Kulturloewen in der nächsten Woche ausführlich vor. Hier nur ein Blick auf die Vorburg.

Lieder der Copacabana

Vorverkauf in allen Stadtteilen Tickets gibt’s in Neviges bei „Wortwechsel“, Rommelssiepen 1, 02053 843 40 56.; geöffnet Mo- Fr. 9-13 und 15-18 Uhr. Sa. geschlossen. In Langenberg Buchhandlung Kape, Hauptstr. 58, 02052 3761, geöffnet Mo.-Fr. 9.30 -13 Uhr und 15-18.30, Sa. 9-14 Uhr. In Velbert Mitte: Velbert Marketing, Friedrichstr. 139, 02051 60550, geöffnet Mo.-Sa. 10-14 Uhr. Sowie online auf www.kulturloewen.de.

Temperamentvoll und mit viel Rhythmus geht’s am Sonntag, 11. Oktober, um 18 Uhr los: Dann lädt Sängerin Esther Lorenz zu „Bossa Nova und Bolero“ ein. Der Bossa Nova wurde Ende der fünfziger Jahre an der Copacabana geboren. Esther Lorenz, so die Kulturloewen, besinge nicht nur den „Boy from Ipanema“. Das Publikum erfahre auch viel über die Entstehungsgeschichte der Lieder und das Leben Brasiliens in den fünfziger und sechziger Jahren.

Schräg, überraschend, komisch: Am Sonntag, 8. November, 19 Uhr, kommt das Spontankabarett „Piplies & LaMinga“. Das dynamische Damen-Doppel besteche durch rasanten Wortwitz, Kreativität und sprühender Situationskomik. Kaum ein Alltagsproblem, das die Zwei nicht im Handumdrehen lösen. Nur eines, so die Kulturloewen, dürfe man von den zwei Vollblutkomödiantinnen aus Köln nicht erwarten: ein wohl vorbereitetes Programm.

Alpenkrimi im Ruhrgebiet

Comedian Tino Bomelino kommt im Februar 2021 in die Vorburg Schloss Hardenberg. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Mit den Waffen einer Frau: Gefährliche Liebschaften stehen im Mittelpunkt, wenn das Theater glassbooth am Sonntag, 31. Januar 2021, 18 Uhr, den Alpenkrimi „Der Weibsteufel“ aufführt, ein von Karl Schönherr verfasstes Drama. Schönherr war mit Arthur Schnitzler der erfolgreichste Dramatiker Österreichs in der Zeit vor 1914. Das Theater glassbooth verlegt den Alpenkrimi ins Ruhrgebiet und überträgt die bayerische Mundart in raues deutsch.

Dieser Mann hat einfach Spaß daran, auf der Bühne zu stehen: Comedian Tino Bomelino zeigt am 31. Januar, 18 Uhr, sein Programm „Man muss die Dinge nur zu Ende“. Tino Bodelino unterhält mit schrägen Gedankenfragmenten, schnellen Pointen, findet im Chaos Zusammenhänge. Wer eine Mischung aus Standup-Comedy und jeder Menge Gitarrenklänge mag, ist hier richtig.

Moderner Soul mit klassischen Jazz- und Pop-Elementen zeichnen die Sängerin Melissa Muther aus. Zu sehen und zu hören am Sonntag, 7. März, 18 Uhr. Ihr unverwechselbarer Sound, so die Velberter Kulturloewen, ziehe das Publikum schnell in den Bann. Nach ihrem Jungstudium an der Hochschule für Musik Nürnberg zog es Melissa Muther ins Ruhrgebiet, wo sie an der Folkwang-Universität Jazzgesang studierte.

Comedy mit Tiefgang

„Jetzt hätten die guten Tage kommen können“, heißt das dritte Soloprogramm des Kabarettisten Stefan Waghubinger, auf den sich das Publikum am Donnerstag, 27. Mai, 19 Uhr, freuen kann . Der gebürtige Österreicher ist bekannt aus vielen TV-Shows, unter anderem „Mitternachtsspitzen“, „Die Anstalt“ oder „Stratmanns“. In seinem neuen Programm sucht er auf dem Dachboden eine leere Schachtel – und findet sich selbst. Mit all seinen Wünschen, zerbrochenen Illusionen und Träumen. Comedy mit Tiefgang.