Jahresrückblick 2020 Juni 2020: Neues Leben im Kloster in Velbert-Neviges

Vebert Geistliche aus Frankreich ziehen in das Nevigeser Kloster. Der Umbau des Forums zum Bürgerforum geht voran. Eine neue Kita entsteht.

Gute Nachrichten für Neviges: Drei Priester der Gemeinschaft Sankt Martin aus Frankreich ziehen ins Kloster. Die Franziskaner hatte Neviges nach hunderten Jahren verlassen. Noch eine gute Nachricht: Rentner retten einem bewusstlosen Radfahrer, der auf dem Bahnübergang Bernsaustraße gestürzt, ist das Leben.

Arbeiten starten im Sommer

Das Bürgerforum, das neugestaltete Forum Niederberg, macht Fortschritte. Die Stadt unterzeichnete einen Vertrag mit Vinci Facilitiy Solutions über eine öffentlich-private Partnerschaft. Die ersten Arbeiten - Rückbau im Innern - sollen im Sommer starten. Der Umbau wird mit 4g4 Millionen Euro aber 11 Millionen teurer als zunächst geplant. Die Kommunalwahlen am 13. September werfen ihre Schatten voraus. Die IHK startet eine Diskussion mit sechs Velberter Bürgermeisterkandidaten.

Bleibergquelle feiert Geburtstag

Die Kulturloewen eröffnen ein Autokino auf dem Parkplatz des Sportzentrums. Als erster Film wird "The Gentleman" gezeigt. Für 1,4 Millionen Euro wird die Schule Lindenstraße, die zwischenzeitlich auch schon mal zum Flüchtlingsheim umgebaut worden war, zur Kita umgerüstet, 100 Jungen und Mädchen sollen hier Platz finden. In Langenberg eröffnet eine Smoothie-Bar und die Diakonie Bleibergquelle feiert ihren 75. Geburtstag.

Karnevalisten zuversichtlich

Wegen Corona sind zahlreiche Hochzeiten in der Schlossstadt verschoben worden. Die Karnevalisten sind zuversichtlich, dass Karneval auch in der Session 20/21 stattfinden wird, wohl aber in kleinerem Rahmen auf kleineren Veranstaltungen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.