Kriminalität Junger Ukrainer bei Angriff in Mettmann schwer verletzt

Mettmann. Nach fremdenfeindlichen Äußerungen hat ein Mann einen 15-jährigen Ukrainer angegriffen und schwer verletzt. Der Staatsschutz ermittelt im Fall.

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus der Ukraine ist am späten Samstagabend (10. Februar) ist in Mettmann von einem bislang noch unbekannten Täter angegriffen und schwer verletzt worden, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Nach eigenen Angaben war der 15-Jährige gegen 22.40 Uhr in einem Döner-Restaurant auf dem Jubiläumsplatz, als er dort mit einem ihm unbekannten Mann in Streit geriet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der Mann zunächst fremdenfeindliche Äußerungen getätigt haben, ehe er den 15-jährigen Ukrainer dann unvermittelt mit einem noch nicht näher beschriebenen Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben soll. Anschließend lief der Angreifer davon.

Massive Kopfverletzungen

Zeugen kümmerten sich um den Jugendlichen und alarmierten den Rettungsdienst. Rettungskräfte brachten den 15-Jährigen in ein Krankenhaus, von wo aus die Polizei über den Vorfall informiert wurde. Wie der Polizei heute bekannt wurde, stellte sich dann im weiteren Verlauf im Krankenhaus heraus, dass der Jugendliche deutlich schwerer verletzt worden war, als zunächst angenommen. Er erlitt massive Kopfverletzungen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Täterbeschreibung liegt vor

Zu dem Angreifer liegt derzeit die folgende Täterbeschreibung vor: circa 1,92 Meter groß, kräftige Statur, etwa 95 Kilogramm schwer, mutmaßlich polnisch, blonde Haare.

Der polizeiliche Staatsschutz in Düsseldorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen: 02104 9826250.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert