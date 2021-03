Junger Randalierer verletzt Polizistin in Velbert

Velbert. Der 21-Jährige weigert sich seinen Ausweis zu zeugen. Statt dessen astackiert er die Polizisten und reißt eine junge Beamtin zu Boden.

Ein Velberter hat am Dienstagvormittag eine 25-jährige Polizistin so schwer verletzt, dass sie nicht mehr dienstfähig war. Gegen den Velberter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In einem Strafverfahren sollten am Dienstag die Identität eines Fahrzeugführers überprüft werden. Polizisten trafen den 21-Jährigen an seiner Wohnanschrift an der Friedrich-Ebert-Straße an. Als die Beamten ihn aufforderte sich auszuweisen, reagierte der junge Mann unkooperativ und respektlos. Weitere Personen erschienen und störten den Polizeieinsatz. Die Beamten forderten Verstärkung an. Doch ausweisen wollte sich der Velberter weiterhin nicht.

21-Jähriger wurde fixiert

Als er nach seinen Ausweispapieren durchsucht werden sollte, widersetzte sich der Velberter und riss eine 25-Jährige Beamtin mit zu Boden, die durch den Sturz verletzt wurde. Der Mann konnte fixiert und seine Identität zweifelsfrei ermittelt werden.

In ambulanter Behandlung

Anschließend wurde der 21-jährige polizeibekannte Velberter, auf eigenen Wunsch, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamtin konnte aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung gegen den 21-Jährigen ein.