Junge Erwachsene schießen mit Schreckschusswaffen

Velbert-Mitte. Im Hefel hat die Polizei Velbert zwei junge Männer gestoppt, die zuvor aus ihrem Auto heraus mit Schreckschusswaffen gefeuert hatten.

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag zwei junge Männer vorübergehend festgesetzt, die mit Schreckschusswaffen geschossen hatten. Gegen 0.30 Uhr hatte ein Anwohner der Eintrachtstraße die Beamten alarmiert, weil aus einem schwarzen VW Touran heraus Schüsse abgefeuert worden sein sollten. Weil dies nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen sein soll, verfolgte der Zeuge den Touran Kriminalitund führte so die Streifenwagen an das Auto heran. An der Hefeler Straße schließlich stoppte die Polizei den Touran und kontrollierte Wagen und Insassen. Hierbei entdeckten die Beamten Schreckschusswaffen, für die die beiden Fahrzeuginsassen – zwei 21-jährige Velberter – nicht den erforderlichen kleinen Waffenschein vorweisen konnten. Die Polizei stellte Waffen und Fahrzeug sicher und entließ die beiden jungen Männer nach kriminalpolizeilicher Vernehmung. Die Beamten leiteten gegen die 21-Jährigen Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.