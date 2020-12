Juli: Hilfe für Velberter Läden und ein saurer Architekt

Velbert. Domarchitekt Böhm ärgert sich über das Bauvorhaben auf dem Ex-Klinikgelände und die Parteien machen Wahlkampf unter Coronabedingungen

In Neviges gibt es Ärger: Der geplante Neubau auf dem ehemaligen Krankenhausgelände stört den Architekten des Mariendoms Gottfried Böhm: "Zu nah dran, zu hoch", lautet sein Urteil. Das Kindercafé hat sich auf dem Klostervorplatz ausgebreitet. In einem Sandkasten können die Kleinen spielen, während ihre Eltern nebenan einen Kaffee trinken. Und in der ehemaligen Stadthalle sind Wohnungen entstanden.

Protest gegen Baumfällungen

In Kupferdreh wird der Deilbach offen gelegt und an der Walzenstraße in Langenberg streiten sich Stadt und BUND wegen Baumfällungen.

Innerstädtischer Handel leidet

Weil im Lockdown viele den Onlinehandel kennengelernt haben, müssen nun viel mehr Pakete ausgetragen werden. DHL baut im ganzen Stadtgebiet neue Paketstationen, im Juli an der Friedrichstraße. Der innerstädtische Handel hingegen leidet, immer mehr Geschäfte auch in den Stadtteilen stehen leer. Mit einem Zuschuss zur Erstausstattung und mit Mietbeihilfen will die Stadt zur Ladeneröffnung locken, ein Programm der Wirtschaftsförderung.

Wahlkampf auf Abstand

Das Museumsteam bezieht die neuen Büroräume in der frisch renovierten Villa Herminghaus.

Die Parteien machen Wahlkampf unter Coronabedingungen. Größere Veranstaltungen gibt es nicht, bei Bürgerbegegnungen heißt es: Abstand halten. Vieles wird im Freien veranstaltet. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.