Das Alldiekunst-Haus in Langenberg ist auch Corona-Testzentrum. Hier sollen mehrere Jugendliche randaliert haben.

Kriminalität Jugendliche randalieren an Langenberger Corona-Testzentrum

Langenberg. Mehrere Jungen und ein Mädchen sollen Kunden an einem Corona-Testzentrum in Velbert-Langenberg belästigt haben. Die Polizei ermittelt.

Mehrere Jugendliche sollen am Montagnachmittag vor dem Alldiekunst-Haus Kunden des Corona-Testzentrums belästigt haben. Außerdem soll die Gruppe immer wieder das Gebäude betreten haben, ohne sich an die Maskenpflicht zu halten. Einer der Teenager – Alter laut Zeugen: zwischen 15 und 17 Jahren – soll dabei immer wieder mit „einer Art Elektroschocker (Taser) herumgefuchtelt“ haben, berichteten Zeugen später der Polizei. Denn das Team des Testzentrums habe letztlich genug von den Störungen gehabt und die Beamten zur Hilfe gerufen.

Teenager flüchten

„Als die Kollegen eintrafen, flüchteten mehrere Jugendliche – darunter auch ein Mädchen – in das benachbarte Parkhaus“, bestätigt die Pressestelle der Kreispolizei Mettmann. Nach einer kurzen Fahndung erwischten die Beamten zwei der Teenager, nahmen die Personalien auf und erstatteten Anzeige wegen des Tasers. Auch am Pferdemarkt kontrollierte die Polizei daraufhin eine Gruppe von etwa acht bis neun Jugendlichen. Die hatten jedoch wohl nichts mit der Aktion am Kunsthaus zu tun – dafür aber geringe Mengen Cannabis dabei. Auch hier erstatteten die Beamten Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

