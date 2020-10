Jetzt in Neviges Termine zur Schulanmeldung vereinbaren

Neviges. Kinder, die im Sommer 2021 in die Schule kommen, müssen zwischen dem 2. und 6 November angemeldet werden. Termine am besten jetzt vereinbaren.

Für Kinder, die zum 1. August 2021 schulpflichtig werden, laufen in der Woche vom 2. November bis zum 6. November die Anmeldungen an den vier Grundschulen in Neviges und Tönisheide. Die Stadt Velbert bittet die betroffenen Eltern, an einer der nachstehenden Grundschulen einen Termin zu vereinbaren:

Die evangelische Grundschule an der Ansembourgallee. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Evangelische Grundschule, Ansembourgallee 1-3, 02053/424290, mail: 106732@schule.nrw.de. Städtisch katholische Sonnenschule, Goethestraße 41, 02053/923260.Regenbogenschule, Wielandstraße 8-10, 02053/42288-0, mail:106744@schule.nrw.de. Grundschule Tönisheide, Kirchstraße 62-64, 02053/969130, mail 106756@schule.nrw.de.

Die städtische Grundschule Tönisheide. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Regenbogenschule an der Wielandstraße. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Künftige I-Dötze sollen mitkommen

Bei der Anmeldung sind vorzulegen: das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde sowie der Anmeldebogen des Kindes. Bei dieser Gelegenheit müssen künftige I-Dötze auch persönlich vorgestellt werden. Die Stadt weist daraufhin, dass auch körperlich und geistig behinderte Kinder der Schulpflicht unterliegen.

Das Kind muss schulreif sein

Der Fachbereich Bildung, Kultur und Sport informiert weiter, dass alle Kinder am 1. August 2021 schulpflichtig werden, die bis einschließlich 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollenden werden. Kinder, die danach das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Eltern eingeschult werden, wenn sie die erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen.

Die katholische Sonnenschule an der Goethestraße. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Außerdem sind alle Kinder anzumelden, die bereits schulpflichtig sind und vom Schulbesuch zurückgestellt waren. Zum Schutz vor einer Ausbreitung des Corona-Virus wird dringend gebeten, die bereits übersandte Vollmacht ausgefüllt zur Anmeldung mitzubringen und das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zu begleiten.