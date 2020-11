Jetzt Heizöl bestellen: 2020 sind 275 Euro Ersparnis möglich

Jetzt noch schnell Heizöl ordern: Ab 1. Januar 2021 wird es nämlich acht Cent pro Liter teurer. Die von der Bundesregierung beschlossene CO2-Abgabe (Kohlenstoffdioxid-Abgabe ), die die klimaschädigenden Auswirkungen beim Ausstoß dieses Gases mithilfe eines höheren Kohlenstoffpreises - 2021 sind das 25 Euro pro Tonne - verringern will, schlägt dann auch beim Befüllen des Heizöl-Tanks durch. Außerdem wird bei Heizöllieferungen ab 2. Januar 2021 wieder die reguläre 19-prozentige Mehrwertsteuer auf den Nettopreis fällig.

Engpässe bei Lieferterminen befürchtet

„Wer also noch die befristete Mehrwertsteuersenkung auf 16 Prozent mitnehmen und die CO-Bepreisung umgehen will, sollte sich mit der Bestellung beim Händler sputen. Wichtig ist vor allem, auch nach dem Liefertermin zu fragen. Denn: Nur wenn noch in 2020 geliefert wird, können Kunden vom günstigen Preis profitieren“, erklärt Andreas Adelberger, Leiter der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Velbert . Bei einer Tankfüllung von 3000 Liter macht das in der Summe einen Preisunterschied von etwa 275 Euro, wenn man in 2020 statt in 2021 beliefert wird. Angesichts solcher Ersparnis sind eine große Nachfrage und wohl auch Engpässe bei den Lieferterminen zum Jahreswechsel zu erwarten.

Mittelfristig planen

Doch Ölheizungsbesitzer sollte auch über diesen Jahreswechsel hinaus mittelfristig planen und einen Umstieg auf andere Heizungssysteme überlegen. „Denn die schrittweise Anhebung der CO-Bespreisung wird im Jahr 2025 bei Heizöl einen Aufpreis von 17,5 Cent pro Liter im Vergleich zum heutigen Preisniveau ausmachen“, rechnet Andreas Adelberger vor. Der Blick in die Zukunft zum Heizen mit erneuerbaren Energien lohnt aktuell besonders, weil die staatliche Förderung beim Umstieg auf alternative Heizungssysteme bis zu 45 Prozent der anfallenden Kosten beträgt.

Hilfestellung bei der Umstellung

Informationen zur Heizungsförderung gibt es im Internet unterwww.verbraucherzentrale.nrw/heizungsfoerderung. Hilfestellung bei der Umstellung auf ein neues Heizungssystem und Informationen zur Förderung gibt es bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale – vor Ort in der Beratungsstelle Velbert oder kostenlos per Videoberatung. Terminvereinbarungen sind möglich unter 02051 80 90 181, E-Mail velbert@verbraucherzentrale.nrw.