Inzidenz im Kreis Mettmann liegt weiter unter 200

Kreis Mettmann. 1324 Menschen sind derzeit im Kreis Mettmann positiv auf den Coronavirus getetstet. 13 weitere Todesfälle vermeldet der Kreis Mettmann.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 1324 (am Vortag 1333) Infizierte, davon in Erkrath 126, in Haan 64, in Heiligenhaus 107 (am Vortag 100), in Hilden 158, in Langenfeld 136, in Mettmann 123, in Monheim 100, in Ratingen 145, in Velbert 296 (298 am Vortag) und in Wülfrath 69.

10.994 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorben sind ein 83-jähriger Mann und eine 90-jährige Frau aus Velbert; ein 75-jähriger Mann und ein 74-jähriger Mann aus Ratingen sowie ein 85-jähriger Mann aus Erkrath.

Inzidenz liegt bei 186,0

Zuvor (Zahlen für Samstag) verstarben eine 84-jährige Frau aus Velbert; ein 64-jähriger Mann, ein 94-jähriger Mann, eine 79-jährige Frau und eine 80-jährige Frau aus Hilden; ein 78-jähriger Mann aus Mettmann; ein 84-jähriger Mann aus Heiligenhaus sowie ein 90-jähriger Mann aus Ratingen. Verstorbene zählt der Kreis bislang 407; dabei stammen 92 aus Velbert und 34 aus Heiligenhaus.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 186,0.