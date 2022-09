Informationsabend: Velbert-Neviges soll attraktiver werden

Die Fußgängerzone in Velbert-Neviges ist, außer am Markttag, meistens recht trostlos.

Neviges. Mit einem Gestaltungshandbuch möchte die Stadt Velbert die Altstadt von Neviges attraktiver machen. Dazu lädt sie zu einem Informationsabend ein.

Neviges attraktiver gestalten: Die Stadt Velbert möchte mit einem Gestaltungshandbuch mehr Leben in die Altstadt bringen. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger, Einzelhändler, Gastronomen und Eigentümer am Donnerstag, 29. September, 19 Uhr zu einem Informationsabend in der „Glocke“ eingeladen, Tönisheider Straße 6. Anregungen, Fragen und Wünsche sind an dem Abend willkommen.

Planungsbüro stellt Entwurf vor

Für den Entwurf des Gestaltungshandbuches hat die Stadt das Planungsbüro post welters + partner mbB beauftragt. Das Gestaltungshandbuch und die darauf aufbauende Gestaltungssatzung regeln unter anderem die Gestaltung von Dächern, Fassaden, Markisen, Schaufenstern und Werbeanlagen. Eine Anmeldung für den 29. September ist nicht notwendig, die Stadt Velbert freut sich über eine rege Teilnahme.

