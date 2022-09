Am Velberter Klimatag kommen auch die Radfahrer auf ihre Kosten.

Velberter Klimatag Informationen rund um den Klimaschutz in Velbert

Velbert. Auf dem Velberter Klimatag am Sonntag gibt es die verschiedensten Aktionen zum Klimawandel und Energiesparen. Auch an Kinder ist gedacht.

Neun Tage lang, vom 17. bis 25. September, dreht sich im gesamten Kreis Mettmann alles rund um das Thema Klimaschutz. Im Rahmen der Klimaschutzwoche laden alle kreisangehörigen Städte zu Aktionstagen ein, so auch Velbert. Am 18. September, von elf bis 18 Uhr, können sich Bürgerinnen und Bürger in der Stadtgalerie über Informationen, Beratungsangebote und Mit-mach-Aktionen freuen. „Weil auch du unser Klima schützen kannst“ lautet das Thema des Aktionstages und wirbt mit Themen wie Energiesparen und die Nutzung erneuerbarer Energien.

Schon kleine Maßnahmen im eigenen Haushalt, wie energiesparende Technik oder das richtige Heizen und Lüften könnten einen kleinen Teil zum Klimaschutz beitragen, ebenso wie regenerative Energien und klimaschonende Mobilität im Alltag. Experten verschiedener Organisationen, Vereine und Unternehmen aus der Region werden vor Ort sein und übers Energiesparen informieren. Dazu gehört zum Beispiel die Initiative ALTBAUNEU des Kreises Mettmann, die Beratungen zur energetischen Sanierung von Altbauhäusern anbietet. Die Stadtwerke Velbert laden zu Vorführungen zu Themen wie Photovoltaik und E-Mobilität ein.

Verschiedene Angebote aus der Region

Wer mehr über das Radverkehrsnetz und Radwege in der Umgebung erfahren will, ist bei der Radverkehrsbeauftragten der Technischen Betriebe Velbert gut aufgehoben. Bei der ADFC wird es Möglichkeiten zur kostenpflichtigen Fahrradcodierung und zur Reparatur von Fahrrädern geben und beim Mobil Stammtisch Niederberg kann sich über Erfahrungen von E-Fahrzeugen ausgetauscht werden.

Aktionen für Kinder

Auch für Kinder wird durch einen Stand der deutschen Umwelt Aktion gesorgt sein: Nach Einführungen zu „Strom und Wärme aus der Sonne“ oder „Strom durch Wind“ können jüngere Teilnehmer Solarkollektoren und Windmessgeräte bauen.

Bewegungsspiele und Bilderbuchgeschichten

Die Stadtbücherei Velbert wird Bewegungsspiele, Bilderbuchgeschichten im Lesezelt und eine Bastelaktion zur Verfügung stellen. Neben den vielfältigen Vorträgen werden die Velberter Kulturloewen mit Liedermacher Toni Geiling für musikalische Unterhaltung sorgen und von 14.15 bis 15.15 Uhr unter anderem Lieder zum Umweltschutz singen.

Es gibt auch ein Gewinnspiel

Die Veranstalter der Organisation, die Koordinierungsstelle Klimaschutz der Stadt Velbert, lädt Besucherinnen und Besucher ab 18 Jahren zur Teilnahme an einem Gewinnspiel mit „tollen Preisen ein“. Kleinere Preise wird es zudem am Glücksrad der Stadtwerke Velbert geben. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf www.velbert.de/buergerinfo/umwelt-undklimaschutz/klimaschutz/velberter-klimatag zu finden.

