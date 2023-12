In Wohnung verschanzt: SEK überwältigt 42-jährigen Velberter

Velbert Mann aus Velbert hatte sich in seiner Wohnung verschanzt. Warum Nachbarn die Polizei riefen und die Spezialeinsatzkräfte anrückten.

SEK-Einsatz an der Bergischen Straße in Velbert: Die Spezialeinsatzkräfte haben einen 42 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen.

Gegen 15.15 Uhr meldeten sich Anwohner der Bergischen Straße bei der Feuerwehr, weil sie aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses den Signalton eines Rauchmelders gehört hatten. Als die Kräfte kurz darauf an der Wohnung eintrafen, stellten sie fest, dass der Bewohner, ein 42-jähriger Velberter, sich in seiner Wohnung verschanzt hatte. Zudem hatte er ein kleines Loch in seine Wohnungstür geritzt, durch welches er die ebenfalls alarmierten Polizisten aufforderte, ihn zu erschießen.

Velberter offenbar psychisch erkrankt

Da der Polizei zu diesem Zeitpunkt Informationen darüber vorlagen, dass der Mann psychisch erkrankt ist und dieser in der Vergangenheit bereits durch Verstöße gegen das Waffengesetz polizeilich in Erscheinung getreten war, forderte sie Verstärkung in Form von Spezialeinsatzkräften an.

Mann wurde beim Einsatz am Arm verletzt

Gegen 18.10 Uhr konnte die Einheit des SEK den Mann dann in seiner Wohnung überwältigen und in Gewahrsam nehmen. Hierbei wurde der 42-Jährige am Arm verletzt. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Kräfte der Polizei wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Möglicherweise Einweisung in die Psychiatrie

Ob der Mann möglicherweise nach Abschluss der medizinischen Versorgung zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wird, wird noch geprüft.

