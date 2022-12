In Velbert und Langenberg meldet die Polizei drei Einbrüche

Velbert/Langenberg. Gleich drei Einbrüche meldet die Polizei in Velbert. In zwei Fällen ist unklar, ob die Diebe etwas entwendeten.

Drei Einbrüche in Velbert Mitte und Langenberg meldet die Polizei im Zeitraum von Dienstag, 29. November und Mittwoch, 30. November.

Am vergangenen Mittwoch zwischen 12.45 und 18.45 Uhr schlugen die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen die Terrassentür ein und gelangten so in ein Reihenhaus am Heimstättenweg. Die Einbrecher durchsuchten anschließend das Haus. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Ebenfalls in ein Reihenhaus an der Sontumer Straße brachen Diebe am vergangenen Mittwoch in der Zeit zwischen 16 und 21 Uhr ein. Hier hebelten die Einbrecher die Terrassentüre auf und durchsuchten danach das Haus. Ebenfalls wird hier noch ermittelt ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist.

In Langenberg stahlen die Diebe einen Werkzeugkoffer und einen Bohrhammer

In ein Einfamilienhaus in Langenberg an der Voßkuhlstraße verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen Dienstagnacht, 23 Uhr und Mittwoch Mittag, 11.40 Uhr, Zutritt. Sie hebelten hier eine Kellertür auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher einen Werkzeugkoffer und einen Bohrhammer. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, wird noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051/ 9 46 61 10, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

