In Velbert ist eine neue Heimat gefunden

Velbert. Feymi Syuleymanov ist vor einigen Jahren aus dem bulgarischen Plovdiv in die Schlossstadt gekommen. Er berichtet von seinen Leben in Deutschland

Feymi Syuleymanov ist außer Atem. Es ist ein verregneter Tag. Der Mittdreißiger hat sich etwas verspätet, er entschuldigt sich mehrfach, nimmt die Maske ab und fährt sich mit der Hand durch die kurzen gegelten Haare. „Ich komme aus Plovdiv in Bulgarien“, sagt er und genau darum soll es gehen; es gibt viele Bulgaren in Velbert, rund 400 Familien. Mit ihnen sprechen die wenigsten, dafür umso mehr über sie. Deshalb hat sich Syuleymanov bereiterklärt, im Gespräch mit der WAZ seine Geschichte zu erzählen.

Alles beginnt in Povdiv

Alles beginnt also im bulgarischen Plovdiv. Wie die Metropolregion Ruhr ist auch die Stadt im Süden Bulgariens einmal Kulturhauptstadt gewesen. Fast alle Bulgaren, die mittlerweile in Velbert leben, kommen aus Plovdiv. „Sie ist eine sehr gute Stadt“, sagt Syuleymanov und seiner Stimme ist ein Hauch Sehnsucht anzumerken, wenn er von seiner 2107 Kilometer entfernten Heimat spricht.

Erste Station München

Seit 2012 hat Syuleymanov nun eine zweite Heimat: die Bundesrepublik. Zuerst sei er für einige Zeit in München gewesen, sagt er. Danach ging es weiter nach Gelsenkirchen, dort lebt eine Tante. Mit seiner Frau machte er sich dort als Schleifer für Autos selbstständig. Sie blieben jedoch nur kurz dort, um schließlich in Velbert zu landen. Mittlerweile hat das Paar einen fünfjährigen Sohn.

Vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit

Möglich gemacht hat den Umzug von Bulgarien nach Deutschland die vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU. 360.170 Bulgaren lebten im Jahr 2019 in Deutschland. „Wenn ich in Deutschland leben will“, habe er damals gedacht, „sollte ich Deutsch lernen“. Das tat Syuleymanov, mittlerweile hat er den B2-Kurs abgeschlossen, strebt aber nach C1. Das bedeutet nach Definition: „Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.“

Noch keine neue Arbeit gefunden

Wer Syuleymanov reden hört, kann sich vorstellen, dass nicht mehr viel fehlt, nur ganz selten muss Ahu Işik vom Südosteuropa-Projektbüro übersetzen. Doch es ist nicht alles rosig: Hatte er zuerst noch bei einem Tönisheider Metallverarbeiter gearbeitet, musste er wegen gesundheitlicher Probleme kündigen. Zwar geht es für ihn mittlerweile wieder bergauf, eine neue Arbeit aber hat Syuleymanov noch nicht gefunden. Und das, obwohl er an einer Bewerbungs-Hilfe des Jobcenters teilnimmt. „In der Corona-Zeit“, sagt er, „ist es sehr schwierig, einen Job zu finden“.

Nicht den besten Ruf

Dass seine Landsleute, trotz seiner persönlichen Erfolgsgeschichte, nicht den besten Ruf genießen, weiß Syuleymanov. „Ich kann nicht verändern, dass wir abgestempelt werden; dass die Leute sagen, wir würden uns nicht integrieren wollen oder nur klauen. Aber in jedem Volk gibt es gute und schlechte Leute.“ Die Zukunft, da ist er sicher, werde den Zweiflern zeigen, dass die Bulgaren ein fleißiges Volk seien. Und auch wenn Experten, hinter vorgehaltener Hand zu erkennen geben, dass noch längst nicht alle Zuwanderer bereit seien, sich zu integrieren, gibt es doch auch viele Gegenbeispiele – wie eben Syuleymanov. Der sagt: „Ich hoffe, die Menschen verstehen, dass jeder Anfang schwierig ist.“

Die ganze Familie lebt hier

Für ihn geht es bei dieser Frage sowieso eher um eine Generationendebatte. Junge Leute integrierten sich seiner Meinung nach sehr schnell. „Es freut mich immer zu hören, wenn die jungen Bulgaren Ziele haben. Ich bin sicher, dass unsere Kinder Positionen erreichen, die der Velberter Wirtschaft helfen werden.“ Syuleymanov ist bewusst, dass dieses verregnete Land Chancen bietet, die in Bulgarien kaum zu bekommen sind. „Natürlich vermisse ich Bulgarien, das ist meine Heimat, und alle zwei oder drei Jahre besuche ich sie“, sagt er. Aber zurückgehen? Nein, das kommt nicht in Frage, Syuleymanov und seine Familie wollen in Deutschland bleiben. „Meine ganze Familie ist in Velbert“, sagt er. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.