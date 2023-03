Bein landesweiten Warntag heulen die Sirenen in ganz NRW.

Warntag In Velbert heulen die Sirenen wieder zur Probe

Kreis Mettmann. Am Donnerstag ist wieder landesweiter Warntag. Dann werden auch in Velbert und im Kreis die Sirenen heulen. Und es gibt eine Neuerung.

Die Sirenen heulen wieder: Am Donnerstag, 9. März, findet erneut ein landesweiter Warntag statt. Auch die kreisangehörigen Städte und der Kreis Mettmann testen ab 11 Uhr die Warnkonzepte. Dann werden die Sirenensignale zur Warnung der Bevölkerung und zur Entwarnung ausgelöst.

Über Warn-Apps wie „Nina“, „Katwarn“ und „Biwapp“ können Informationen auf Smartphones empfangen werden. Erstmals wird nach Einführung des Echtbetriebs im Februar auch eine Probewarnung über Cell Broadcast ausgelöst, so dass dafür vorbereitete Mobiltelefone auch ohne installierte Programme einen Alarm abgeben.

Warnmeldung in alle ausgewählten Mobilfunkzellen

Cell Broadcast sendet die Warnmeldung an alle in ausgewählten Mobilfunkzellen vorhandene Endgeräte, welche für den Empfang solcher Meldungen ausgelegt sind. Selbst wenn die Geräte lautlos geschaltet sind, ertönt der Alarm. Diese werden nur angesprochen, wenn Cell Broadcast aktiviert ist; sie dürfen dafür zudem nicht ausgeschaltet oder in den Flugmodus versetzt sein. Kinder und Jugendliche, welche im Besitz von Smartphones sind, sollten von ihren Erziehungsberechtigten auf den Probealarm vorbereitet werden. Auch eine individuelle Unterstützung von Senioren ist gegebenenfalls geboten.

In der Regel sind Einstellungen im Mobiltelefon vorzunehmen, um den Probealarm empfangen zu können. Weitere Informationen zum Cell Broadcast und der Unterstützung von Smartphonemodellen sowie deren Einstellung werden vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlicht: www.bbk.bund.de/cellbroadcast.

So hört sich der Alarm an

Der Sirenen- Probealarm beginnt mit einem einminütigen Dauerton, der im Ernstfall „Entwarnung“ bedeutet. Danach folgt eine fünfminütige Pause. Anschließend ist ab 11.06 Uhr ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dabei handelt es sich um das eigentliche Warnsignal, welches bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Nach einer weiteren fünfminütigen Pause schließt um 11.12 Uhr ein einminütiger Entwarnungsdauerton den Probealarm ab.

Die Bürger sollen im Ernstfall bei einer Auslösung der Sirenen geschlossene Räume aufsuchen, Türen und Fenster geschlossen halten und das Radio einschalten. Bei akuten Gefahren werden über Hörfunk (WDR 2 und Radio Neandertal) Informationen und Verhaltenshinweise gegeben. Die Notrufnummern 110 und 112 sind nur in Notfällen zu wählen.

Der Warntag dient nicht nur dem regelmäßigen Test der Warnsysteme, auf diese Weise können die Bürger auch mit den Sirenensignalen und deren Bedeutung vertraut gemacht werden.

