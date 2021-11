In Velbert brennt schon wieder ein Altpapier-Container

Foto: Polizei ME

Am Montagabend brannte der Inhalt eines Altpapiercontainers an der Hohenbruchstraße in Velbert-Neviges.

Velbert. An der Hohenbruchstraße in Velbert-Neviges hat am Montagabend ein Altpapiercontainer gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Schon wieder hat am Montagabend (29. November) der Inhalt eines Altpapiercontainers gebrannt, diesmal an der Hohenbruchstraße in Velbert-Neviges. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

Gegen 21.30 Uhr entdeckte ein 26-jähriger Passant den Brand. Er informierte folgerichtig die Feuerwehr, die den Brand des Altpapiercontainers zügig löschen und ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Container verhindern konnte. Der Container wurde durch den Brand glücklicherweise nur leicht beschädigt. Die Polizei schätzt den Brandschaden auf mehrere hundert Euro.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Inhalt des Metallcontainers absichtlich angezündet wurde. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen machen können, sich mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.

