In Velbert brennt eine Mülltonne – Polizei ermittelt

Auf der Poststraße in Velbert-Mitte brannte am Sonntagabend eine Haushaltsmülltonne – die Polizei Mettmann ermittelt.

Velbert. In Velbert und Umgebung wird weiter gezündelt, am Sonntagabend brannte auf der Poststraße eine Mülltonne. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Velbert und Umgebung wird weiter gezündelt: Nachdem in den vergangenen Wochen bereits Strohballen und Altpapiercontainer brannten, erwischte es am Sonntagabend nach Polizeiangaben eine Mülltonne auf der Poststraße in Mitte. Die Behörde in Mettmann geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

Gegen 20.50 Uhr bemerkten ein 16-Jähriger und ein 31-Jähriger einen Feuerschein an einer Hausdurchfahrt, der sich als brennende Hausmülltonne herausstellte. Die Feuerwehr traf schnell auf Höhe der Hausnummer 37 ein und löschte den Brand.

Polizei Mettmann ermittelt wegen mutmaßlicher Brandstiftung in Velbert

Die Zeugen hätten danach angegeben, dass sich eine Gruppe von vier Jugendlichen zu Fuß in Richtung Friedrich-Ebert-Straße entfernt hätte, teilte die Polizei weiter mit – und leitete deshalb ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. Die ermittelnde Kriminalpolizei bittet unter 02051-9466110 um Hinweise zu den Jugendlichen sowie zur Tat.

