Özgür Cebe begeisterte das Publikum in Velbert.

Freizeit In Velbert begeistert endlich wieder die Schlüssel Comedy

Velbert. Nach neun Monaten können die Velberter Comedyfreunde wieder richtig lachen. Die Schlüssel Comedy zündete wortwörtlich ein Feuerwerk.

Ein Feuerwerk im wahrsten Sinne des Wortes: die erste Schlüssel Comedy 2021, präsentiert von Bora-Ahmet Altun; glücklich seit neun Monaten endlich wieder sein Baby zu moderieren und seine sechs eingeladenen Comedians anzukündigen.

Seine Spezialität: Die zu spät gekommenen Gäste offiziell zu begrüßen und in die erste Reihe zu bitten. Dort sind zufällig oder grundsätzlich zwei Big-Brother-Bora-Stühle unbelegt. Souverän und unwiderstehlich lotst er Zuschauer 129 und 130 nach vorne. Das Publikum gluckst. Er steht auf der Ladefläche eines Trucks mit DJ Big Flow an der Seite. Am anderen Ende ist ein Zelt mit der Technik aufgebaut.

Ganz unterschiedliche Künstler

Am Ende der Schlüssel Comedy gab es auch ein kleines Feuerwerk. Foto: Nicole Krzemien

Ohne Sponsoren würde dieser Aufwand nicht funktionieren: Der Truck, ausgeliehen von Spedition Strauch, steht auf dem Hinterhof von Behringer Kunststoff, die nach Sesamkringel ausschauenden „Brezeln“ kommen vom Alis Firin. Die vielen anderen Unterstützer zählt er auf und es ist sinnvoll, denn diese Form von Kunst nach dem Lock-down auf die Beine zu stellen, bedeutet Zeit und Arbeit. Immer dabei ist seine Familie, die unerschütterliche moralische Unterstützung.

Marvin Spencer aus Hamburg erklimmt den Truck und stellt sich als Halb-Jamaikaner vor. So wirkt er auf dem ersten Blick gar nicht. Dunkle lockige Haare, helle Haut, Wohlstandsbäuchlein und besonders weit geschnittene, hervorragend gebügelte Kleidung. Sein Witz: so fein, dass er bisweilen im Halse steckenbleibt.

Wortwitz und Wortakrobatik

Bora Altun wusste wieder das Publikum zu unterhalten. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Als nächster betritt Rene Kasper die Bühne. Der Lehramtsstudent meint das Fernstudium bereits vor Corona für sich entdeckt zu haben. Der Kölner mit der angenehmen Stimme wirkt lethargisch, trotzdem probiert er Neues aus. So kann er das Kölner Sprichwort „Vun nix kütt nix“ aus eigener Erfahrung bestätigen. Schlussendlich gibt er sich die Mitschuld, dass seine Kölner Ausbildungsstelle den Status „Exzellenz-Universität“ nicht mehr tragen darf. Sein Tempo und seine Sprache erinnern an den Paderborner Kabarettisten Rüdiger Hoffmann.

Das verbale Feuerwerk des Abends ist Özgür Cebe. Ein Parforceritt durch Integration, Religion, sächsisches Englisch und Übersetzung in etwas plumpe Umgangssprache. Seine Aussagen bringt er intellektuell humorvoll auf den Punkt. Liberalität ist der Pfeiler seines Auftritts. Schnell, sprachlich sauber und virtuos. Shakespeares legendäre Sentenz „Sein oder nicht sei, das ist hier die Frage“ klinge auf „kanakisch“ etwa „Walla, bin isch Spasti oder was?“

Künstler froh über Auftritt

Der am häufigsten wiederholte Satz des Abends: „Ich bin so froh, endlich wieder auf der Bühne zu sein und vor Publikum zu spielen.“ Das betont auch David Grashoff, Comedian aus Wuppertal. Allerdings hat er Sorge, die Ladefläche gar nicht mehr betreten zu können, weil Bora durch die Reihen geht und jeden einzelnen Gast begrüßt. Vicky Blau ist ungeplant zur Quotenfrau geworden. Sie beklagt den Familienüberhang im letzten Jahr, das Homeoffice und der fließende Übergang vom letzten Wein gestern auf den ersten Wein heute. Die peinlichen Eltern stellt sie in den Vordergrund und gibt schlussendlich klein bei. „Ich habe Fotos von mir gesehen. Ich glaube, ich war peinlich“. Übrigens hat sie den Heiratsantrag ihres Freundes abgelehnt. Warum? Er sagte keine bessere Frau als sie gesehen zu haben. Es ist Corona-Zeit, da hatte er gar keine Chance, behauptet sie.

Freude über Comedy beim Publikum in Velbert. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Überraschungsgast ist Florian Simbeck, besser bekannt aus dem Duo Erkan und Stefan. Großartiger Geist, aus dem Dorftrottel von früher den Vollidioten von heute zu machen. Mit einem Unterschied, heute schaffen sie es, sich zu vernetzten und sogar Youtube-Videos hochzuladen. Der Inhalt nicht weniger irritierend: „Wir müssen auf der Demo sagen, dass wir nichts mehr sagen dürfen.“ Das zweite Feuerwerk an diesem Abend war ein Ständchen von Ozgür Cebe, lustig, amüsant, gesanglich hervorragend, mitreißend und geschichtlich erhellend. Ein Lied über die Historie des Kaffees. Das dritte Feuerwerk war der Abschluss, das Silvester der Schlüssel Comedy.

