In Langenberg ist Steampunk angesagt

Ein für die Stadt Velbert vollkommen neues Event ist für den Mai in Langenberg geplant. Dort stellt die Werbegemeinschaft erstmals ein Steampunk-Festival auf die Beine. In Neviges konzentriert sich Vieles auf den Juni: Rock in Neviges, Mittelaltermarkt und Dorffest.

Ob es in Velbert-Mitte eine V eranstaltung in der Adventszeit geben wird, ist zurzeit noch offen. Die VMG prüft aktuell Angebote für einen Weihnachtsmarkt, führt Gespräche mit möglichen Veranstaltern und redet mit der Werbegemeinschaft „Velbert aktiv“.