In diesen Velberter Geschäften gibt es kostenlos Trinkwasser

Velbert. Immer mehr Läden in Mitte, Langenberg und Neviges machen mit – und füllen umsonst mitgebrachte Trinkflaschen oder andere Gefäße mit Wasser auf.

Zugegeben: Beim aktuellen Wetter ist der Bedarf vermutlich nicht ganz so groß – aber vermutlich werden die nächsten Tage, an denen das Thermometer wieder über die 30-Grad-Marke steigt, nicht lange auf sich warten lassen. Und dann wäre beim Stadtbummel ein Glas Wasser eine mehr als willkommene Erfrischung.

Andere Städte – wie zum Beispiel auch Heiligenhaus – begegnen den immer heißeren Sommern damit, dass Brunnen aufgestellt werden, an denen dann kostenlos Trinkwasser „gezapft“ werden kann. Solche Brunnen gibt es in Velbert an der Blumenstraße und im Nordpark zwar, diese sind aber seit längerer Zeit außer Betrieb.

Eine gute Alternative sind da „Auffüll-Stationen“ in Geschäften, Apotheken, Arztpraxen oder anderen Orten, an denen Trinkflaschen oder andere geeignete Gefäße kostenlos aufgefüllt werden. Hier gibt es eine deutschlandweite Initiative: Unter www.refill-deutschland.de sind sind alle Anlaufstellen, die mitmachen, zu finden.

Velberter Jugendparlament hat fleißig die Werbetrommel gerührt

Wer sich die interaktive Velberter Karte anschaut, stellt fest: In den vergangenen Wochen sind gleich mehrere „Refill“-Stationen hinzugekommen. Zurückzuführen ist das auf eine gemeinsame Initiative des Velberter Jugendparlaments und der Koordinierungsstelle Klimaschutz, die noch einmal die Werbetrommel gerührt haben. So gibt es in Velbert nun immerhin zwölf Wasserstellen.

Wo dieser Aufkleber zu sehen ist, gibt es in Velbert kostenlos Trinkwasser. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Neu mit dabei ist „Mode Bussemas“ an der Friedrichstraße 194 in Velbert-Mitte. Inhaberin Barbara Bussemas ist Nachhaltigkeit ein besonderes Anliegen. Für ihre Kundinnen und Mitarbeiterinnen kauft sie bereits seit Jahren Wasser in Glasflaschen. „Und aus Rom kenne ich die Trinkwasserbrunnen, die ich während meines Aufenthalts in der italienischen Hauptstadt gerne genutzt habe.“ Darum ist sie gern beim Auffüllen dabei.

Trinkwasser-Wunsch wurde beim Europafest in Velbert oft geäußert

Bei einer Themensammlung im Rahmen des Europafestes sei mehrfach der Wunsch nach kostenlosem Wasser gekommen, berichtet Henrike Morgenroth, die dem Jugendparlament angehört – insofern habe das dann auch ganz oben auf der To-do-Liste des Gremiums gestanden.

Nun hoffen alle Beteiligten, dass sich noch mehr Einzelhändler und Gesundheitseinrichtungen finden, die mitmachen wollen. Diese können sich unter der Mailadresse klimaschutz@velbert.de melden.

Diese Auffüll-Stationen gibt es bereits in Velbert

Bereits jetzt sind unter anderem dabei: Kartheuser Immobilien, Friedrichstraße 97, Friseur C’Haarisma, Friedrichstraße 103, Sanitätshaus Irmscher, Friedrichstraße 137, Mode Bussemas, Friedrichstraße 194, Konditorei Langensiepen, Bahnhofstraße 22, Apotheke im Siepen, Goethestraße 2, Adler-Apotheke Langenberg, Hellerstraße 2, Reisebüro ITR, Hauptstraße 42, Cycle Café, Hattinger Straße 1.

