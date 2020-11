In der Stadtbücherei Velbert weihnachtet es schon

Im großen Schaufenster hängen weiße Papier-Sterne und rote -Kugeln, gleich rechts hinter dem Eingang steht ein Weihnachtsbaum, der noch geschmückt werden möchte, und über der Infotheke schlängelt sich eine Lichterkette: In der Zentralbibliothek Velbert , die zum letzten Jahreswechsel übergangsweise aus dem Forum Niederberg in ein eigens dafür hergerichtetes Ladenlokal in der Fußgängerzone Friedrichstraße 115 - 117 umgezogen ist, weihnachtet es bereits. Aber nicht nur optisch und rein dekomäßig, sondern auch inhaltlich, wenngleich den neuen Bedingungen angepasst und halt etwas anders als in den zurückliegenden Vorweihnachtszeiten, als es noch kein Corona gab.

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen?

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

++

Alle drei Büchereien in Velbert sind geöffnet

In Butterbrottüten steckt doch offensichtlich mehr drin. Die zugehörige Bastelanleitung stellt die Bücherei in Kürze auf ihre Homepage. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Derzeit sind wegen des so genannten Light-Lockdowns alle Veranstaltungen abgesagt; also keine Aktionen mit Vorlesepaten an den Adventssamstagen, keine Kinderbetreuung mit dem SKFM. Aber als große Ausnahme im Kulturleben hat die Stadtbücherei Velbert zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Nicht nur, um Bücher oder andere Medien auszuleihen, sondern etwa auch Spiele für die Wochenenden und Feiertage. Lediglich die Stadtteilbibliotheken wechseln sich weiterhin samstags ab, damit die Teams auseinander gehalten werden. Neviges ist am 12. Dezember und Langenberg am 5. und 19. Dezember an der Reihe.

Videos und viele gute Tipps

„Wir sind analog, online und digital unterwegs“, verkündet denn auch Martina Saint-Martin und bekräftigt: „Wir sind da!“ U. a. habe man auch Videos mit Fragen an die Vorlesepaten und mit Buchempfehlungen gedreht, ebenso Basteltipps und Rezepte zum Plätzchenbacken. Das alles und noch mehr werde im Dezember ins Netz gestellt und gepostet, kündigt die Leiterin der Kinderbücherei an. Die Sterne und Kugeln hat das Büchereiteam selbst angefertigt und geformt – aus Butterbrottüten. „Das geht ruckzuck“, beteuert Ulrike Motte, „wir lernen also auch selbst noch was dazu.“ Die Bastelanleitung folge in Kürze auf der Homepage. Die Tipps werden regelmäßig auf Youtube, Facebook und Instagram veröffentlicht.

Einfach mal Gutscheine verschenken

Die Geschenkgutscheine der Stadtbücherei sind für ein ganzes Jahr und eröffnen rund um die Uhr auch den Zugang zu den digitalen Angeboten. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Abteilungsleiterin Stadtbücherei findet übrigens, die Geschenkidee für Freunde oder Familie schlechthin in petto zu haben, gibt es in diesem Jahr doch neue Geschenkgutscheine mit ausgesuchten Velberter Motiven. Sie beinhalten die Jahresgebühr für die Stadtbücherei (18/ermäßigt 9 Euro), mit der die ganze Palette aller digitalen und analogen Angebote offensteht und genutzt werden kann. Für drei bis fünf Euro mehr gibt es noch ein „Weihnachtslicht“, das in der Arbeitstherapie der Psychiatrischen Abteilung des Helios Klinikum Niederberg entstanden ist. Dort geht auch der Erlös hin.

Kleine Überraschung für Kinder

An den Adventssamstagen wartet auf Kinder mit einem gültigen Bibliotheksausweis eine Überraschung. Sie dürfen sich – so lange der Vorrat reicht – in den Büchereien kostenlos eine Basteltüte, Malvorlagen oder ein kleines Geschenk abholen. Der Ausweis ist für Kinder und Jugendliche ebenfalls kostenlos.

Aufenthalt ist auf eine halbe Stunde begrenzt Der Zugang zu den Büchereien ist nur mit Bibliotheksausweis möglich. Für Neuanmeldungen ist ein Personalausweis vonnöten. Jeder Besucher muss – ähnlich wie sonst in der Gastronomie – Namen, Adresse und Telefonnummer in Verbindung mit der Uhrzeit des Zutritts hinterlassen . Wie in Geschäften darf sich auch in den Büchereien nur eine begrenzte Anzahl von Menschen aufhalten. Die Menge wird mittels Tragekörben geregelt . Das gilt auch für Kinder, die bereits laufen können. Es gelten die Hygieneregeln mit 1,50 Meter Abstand und Mund-Nasenschutz. Die Aufenthaltsdauer ist auf maximal 30 Minuten begrenzt.

Außerdem steht in jeder Bücherei ein (noch) fast nackter Weihnachtsbaum. Den können Besucher nun in der Vorweihnachtszeit mit einem ausgewählten Einzelstück, das gerne auch etwas Selbstgebasteltes sein darf, richtig schmücken.

„Bücher auf Rädern“ rollt weiter

Und hier noch eine gute Nachricht: Der gemeinsame Lieferservice „Bücher auf Rädern“ von ADFC und Bücherei geht weiter. Adressaten sind Menschen, die wegen der Pandemie oder ihrer gesundheitlichen Verfassung nur selten oder gar nicht das Haus verlassen möchten bzw. können (Info auf https://stadtbuecherei.velbert.de/service/anmelden-ausleihen ). Bestellungen sind unter 02051 262281 , 02053 912214 und 02052 912239 möglich.

Vom 23. Dezember bis 3. Januar 2021 sind die Büchereien geschlossen. Die Leihfristen der Medien werden entsprechend angepasst.