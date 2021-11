Wir befinden uns mittlerweile in der vierten Corona-Welle. Aufgrund der zu niedrigen Impfquote steigen die Zahlen enorm an. Die Stiko spricht deshalb eine neue Empfehlung aus.

Drittimpfung Impfung in Velbert: Hier gibt es am Wochenende den Booster

Velbert. Kreis Mettmann richtet am Wochenende eine dezentrale Impfstelle in Velbert ein – auch für Booster. Welche Voraussetzungen gelten.

Der Kreis Mettmann unterstützt die niedergelassenen Fach- und Hausärzte in Velbert mit weiteren Impfaktionen. Am Samstag und Sonntag macht eine dezentrale Impfstelle an der Fontanestraße 7 auf, um die hohe Nachfrage vor allem nach Booster-Impfungen zu bedienen. Auch Erst- und Zweitimpfungen werden gegen das Coronavirus verabreicht.

Jeweils in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr empfangen die Ärztinnen und Ärzte auf dem Gelände der inzwischen abgerissenen Grundschule Am Baum – der Zugang erfolgt über die Straße Papenfeld 12. Verimpft wird Biontech, wie die Stadt Velbert mitteilte.

Booster in Velbert: Diese Voraussetzungen gelten für die Impfungen

Ein Termin ist nicht erforderlich. Wer sich eine Drittimpfung abholen möchte, muss allerdings Folgendes beachten:

mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna – die Spritze der zweiten Dosis muss mindestens sechs Monate zurückliegen;

– die Spritze der zweiten Dosis muss mindestens sechs Monate zurückliegen; Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson – die Spritze der Dosis muss mindestens vier Wochen zurückliegen;

– die Spritze der Dosis muss mindestens vier Wochen zurückliegen; Vektor-Impfstoff von Astrazeneca – laut Ulf Dittmer, Leiter der Virologie am Uniklinikum Essen, werde bereits nach vier Monaten die dritte Dosis notwendig.

Bei der mobilen Impfaktion an diesem Freitag im Gebrauchtwarenhaus ist zu beobachten, dass die Verantwortlichen recht streng auf die Einhaltung der empfohlenen Fristen achten – und Menschen wieder nach Hause schicken.

Über die weiteren Öffnungszeiten der dezentralen Impfstelle werde in der kommenden Woche entschieden, erklärte die Stadt in einer Mitteilung. Fest steht: „In Kürze werden weitere dezentrale Impfstellen im Kreisgebiet eröffnen.“

