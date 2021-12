Hier impft der Kreis Mettmann: In Erkrath gibt es Erst-, Zweit- und Drittimpfungen gegen das Coronavirus, an diesem Freitag werden zudem erstmals Kinder versorgt.

Impfkampagne Impfung gegen Corona: So boostert der Kreis Mettmann

Kreis Mettmann. Von der Booster-Klarstellung über offene Impfstellen bis zur Kinderimpfung: Eine Übersicht, wie der Kreis Mettmann gegen das Coronavirus impft.

Wer gehört zu den Booster-Berechtigten? Um diese Frage hatte es seit Montagabend Verwirrung gegeben, nachdem das NRW-Gesundheitsministerium die Drittimpfung gegen Corona für alle vier Wochen nach der zweiten Spritze in Aussicht gestellt hatte. Am Mittwochmorgen folgte die Kehrtwende, die auch der Kreis Mettmann kommunizierte.

„Endlich“ hätte es einen klarstellenden Erlass gegeben, schrieb der Kreis am Mittwoch über seine Social Media-Kanäle und stellte fest: Eine Drittimpfung nach frühestens vier Wochen sei „ausschließlich für immundefiziente Personen mit einer erwartbar stark verminderten Impfantwort als Optimierung der primären Impfserie zu ermöglichen“. Ansonsten gilt nach Landeserlass:

„Auffrischungsimpfungen werden für Personen angeboten, bei denen die Grundimmunisierung fünf Monate zurückliegt.“

„Personen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliegt, sind jedoch nicht zurückzuweisen und ebenfalls zu impfen – sofern ein Mindestabstand von vier Monaten erreicht ist.“

Lesen Sie auch: Kehrtwende – NRW schränkt frühe Booster-Impfungen massiv ein

Damit schwenken Land und Kreis auf die Linie von Experten wie etwa dem Leiter der Virologie am Uniklinikum Essen, Ulf Dittmer. Der hatte am Dienstag erklärt, dass es aus Sicht des Immunsystems keinen Sinn mache, „den Booster zeitlich immer schneller nach der Zweitimpfung anzubieten.“ Auch die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) hatte deutliche Kritik am Erlass von Montag geübt bzw. diesen dementiert.

Impfung gegen Corona: Hier impft der Kreis Mettmann

Der Kreis Mettmann bietet die nächsten Tage Erst-, Zweit und Drittimpfungen mit den Stoffen von Biontech und Moderna an. Dazu sind erstmals Kinderimpfungen (zwischen fünf und elf Jahren) mit Termin möglich. Die Übersicht:

Erkrath (Timocom-Platz 1), Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr, dazu außerplanmäßig an diesem Samstag, ohne Termin, Kinderimpfung an diesem Freitag mit Termin zwischen 14 und 17 Uhr (währenddessen keine Erwachsenen-Impfung)

(Timocom-Platz 1), Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr, dazu außerplanmäßig an diesem Samstag, ohne Termin, Kinderimpfung an diesem Freitag mit Termin zwischen 14 und 17 Uhr (währenddessen keine Erwachsenen-Impfung) Hilden (Hagelkreuzstraße 37), Mittwoch bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr, ohne Termin, Kinderimpfung an diesem Freitag mit Termin zwischen 14 und 17 Uhr (währenddessen keine Erwachsenen-Impfung

(Hagelkreuzstraße 37), Mittwoch bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr, ohne Termin, Kinderimpfung an diesem Freitag mit Termin zwischen 14 und 17 Uhr (währenddessen keine Erwachsenen-Impfung Langenfeld (Hauptstraße 129), Mittwoch bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr, ohne Termin, Kinderimpfung an diesem Freitag mit Termin zwischen 14 und 17 Uhr (währenddessen keine Erwachsenen-Impfung)

(Hauptstraße 129), Mittwoch bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr, ohne Termin, Kinderimpfung an diesem Freitag mit Termin zwischen 14 und 17 Uhr (währenddessen keine Erwachsenen-Impfung) Ratingen (Düsseldorfer Straße 52 c), Samstag bis Montag zwischen 10 und 18 Uhr, nur mit Termin

(Düsseldorfer Straße 52 c), Samstag bis Montag zwischen 10 und 18 Uhr, nur mit Termin Velbert (Fontanestraße 7), Samstag und Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr, ohne Termin, Kinderimpfung an diesem Sonntag mit Termin zwischen 11 und 16 Uhr (den ganzen Tag keine Erwachsenen-Impfung)

(Fontanestraße 7), Samstag und Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr, ohne Termin, Kinderimpfung an diesem Sonntag mit Termin zwischen 11 und 16 Uhr (den ganzen Tag keine Erwachsenen-Impfung) Haan (Kaiserstraße 10-14), Kinderimpfung an diesem Sonntag mit Termin zwischen 11 und 16 Uhr.

Öffnungszeiten der dezentralen Impfstellen in der kommenden Woche, Anmeldungsmöglichkeiten, die Aufklärungs- und Anamnesebögen sowie weitere Informationen rund ums Thema Impfen finden Sie auf www.kreis-mettmann-corona.de.

Auf einer speziellen Internetseite informiert der Kreis Mettmann zum Thema Corona. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services



Corona in Velbert: Weitere Berichte zur Pandemie

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert