Impfen in der Fläche: Velberts Ärzte planen Sonderaktion

„Wir müssen Druck rausnehmen.“ Spätestens seit die Ständige Impfkommission (Stiko) am 18. November die Booster-Impfung gegen das Coronavirus für alle Erwachsenen ab 18 Jahren empfohlen hat, werden Sascha Haschemi und seine Praxis am Klinikum von Impfwilligen überrannt. Termine sind begrenzt, die Arbeit im Alltag leidet – weshalb der Facharzt für Innere Medizin sowie sieben weitere Praxen in Velbert jetzt Abhilfe schaffen wollen. Sie planen für Samstag, 11. Dezember, eine große Impfsonderaktion.

Ob Ärztekammern oder Kassenärztliche Vereinigungen: „Sie erwarten, dass wir das wuppen – und wir können das“, sagt Sascha Haschemi. „Wir“, das sind die Haus- und Fachärzte, die aktuell neben der vierten Corona-Welle auch eine Anfrage-Welle erleben. Die dritte Impfung, sie ist gefragt.

Impfen in Velbert: So viele wie möglich, so schnell wie möglich

Ziel sei es, „so viele wie möglich so schnell wie möglich flächendeckend zu impfen“, betont Haschemi, der zusammen mit Fokko Steinbeißer der Praxis am Klinikum vorsteht. Dort gebe es feste Impfstunden, aber darüber hinaus wollen beide „ein Angebot außerhalb des normalen Betriebs“ anbieten. In der Whatsapp-Gruppe mit Kolleginnen und Kollegen aus Velbert sei die Resonanz „super“ ausgefallen, an acht Standorten soll deshalb am 11. Dezember geimpft werden.

Impfen, bevor der Arzt kommt: Sascha Haschemi (l.) und Fokko Steinbeißer von der Praxis am Klinikum hatten die Idee für den Sonderimpftag, sieben weitere Praxen aus Velbert sind mit an Bord. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Eine Voranmeldung per Telefon oder Online-Formular ist nötig. Neben Erst- und Zweitimpfung bieten die Mediziner auch Booster an. „Die Auffrischimpfungen soll in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen“, empfiehlt die Stiko und führt weiter aus: „Eine Verkürzung des Impfabstandes auf fünf Monate kann im Einzelfall oder wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind erwogen werden.“ Haschemi nennt ebenfalls fünf Monate als Grenze, am Ende entscheide aber jede Ärztin und jeder Arzt selbst.

Diese Velberter Arztpraxen machen bei der Impfsonderaktion mit:

Praxis am Klinikum (Robert-Koch-Str. 2B); praxisamklinikum.de oder mail@praxisamklinikum.de

(Robert-Koch-Str. 2B); praxisamklinikum.de oder mail@praxisamklinikum.de Gemeinschaftspraxis Dres. Kirsten Schad - Claudia Wolf (Looker Str. 4); 02052-7097 oder info@hausarzt-langenberg.de

(Looker Str. 4); 02052-7097 oder info@hausarzt-langenberg.de Gemeinschaftspraxis Dr. med. Lerner, Marcus Riegels & Dr. med. Schymanietz (Hardenberger Str. 26A); 02051-64726

(Hardenberger Str. 26A); 02051-64726 Praxis am Deilbach / Robin van Treeck (Froweinplatz 6); 02052-6100 oder info@praxis-am-deilbach.de

/ Robin van Treeck (Froweinplatz 6); 02052-6100 oder info@praxis-am-deilbach.de Praxis Melita Juhas (Quellenweg 1); 02053 5251

(Quellenweg 1); 02053 5251 Dr. Med. Gerd Hattingen & Gabriele Hattingen , Fachärzte für innere Medizin (Friedrichstraße 311); 02051-805240

, Fachärzte für innere Medizin (Friedrichstraße 311); 02051-805240 Matthias Sonnenschein Facharzt für Allgemeinmedizin (Kamper Str. 30); 02052 2800

Auch die Gemeinschaftspraxis Birth von Silke Käbe-Gilger und Raija Thull nimmt an der Impfsonderaktion teil, hat für den 11. Dezember allerdings keine freien Termine mehr.

