Laut aktuellen Erhebungen des Kraftfahrt-Bundesamts ist die Zahl der Elektroautos in Deutschland in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Waren es vor zehn Jahren nur 1452 Pkw, so gab es im Jahr 2019 schon 83.175 E-Autos in Deutschland.

Damit ist die Zahl im Vergleich zu 2018 noch einmal um 29.314 Fahrzeuge angestiegen. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 40 Mal so viele E-Fahrzeuge als noch im Jahr 2006.

Immer mehr Elektroautos