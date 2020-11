Im Krisenfall dürfen Corona-positiv getestete Mitarbeiter „kritischer Infrastrukturen“ weiter ihren Beruf ausüben, wenn sie keine Symptome aufweisen – also auch Pflegepersonal. Das geht aus der neuen Allgemeinverfügung des Kreises Mettmann hervor, die mit Mittwoch, 11. November, in Kraft getreten ist.

Nur unter Vollschutz

„Dies wird aber nur der Fall sein, wenn sich die Corona-Krise dramatisch zuspitzen sollte“, erläuterte Daniela Hitzemann, Sprecherin des Kreises Mettmann. Die Mitarbeiter beispielsweise in der Pflege, die keine Symptome aufweisen dürften, würden dann unter Vollschutz arbeiten. Man müsse im schlimmsten Krisenfall abwägen. „Wenn niemand anderes mehr da ist, wird man froh sein, wenn man von einer infizierten Kraft unter Vollschutz gepflegt wird“, so Hitzemann weiter.

Gesundheitsämter überlastet

Die neue Allgemeinverfügung regelt genau den Umgang mit Quarantäne. Wegen der bundesweit steigenden Fallzahlen sei es für die örtlichen Gesundheitsämter zunehmend schwierig, zeitnah Quarantänen für positiv Getestete und deren enge Kontaktpersonen auszusprechen, begründet der Kreis Mettmann diese Verfügung.

Unverzüglich in Quarantäne

Die Kernelemente sind: Wer aufgrund von Krankheitssymptomen auf das Corona-Virus getestet wird, hat sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben. Die Quarantänepflicht gilt so lange, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Positiv auf das Corona-Virus getestete Personen haben sich ab Bekanntwerden des Testergebnisses in häusliche Quarantäne zu begeben. Wenn keine Krankheitssymptome vorliegen oder während der Quarantäne auftreten, endet die Quarantäne zehn Tage nach der Testung.

Zwei weitere Todesfälle Es gibt zwei weitere Corona-Todesopfer im Kreis Mettmann zu beklagen. Verstorben sind ein 78-Jähriger aus Wülfrath und ein 84-Jähriger aus Ratingen. Damit zählt der Kreis bislang 113 Tote. In Velbert sind bislang 28 Menschen an Corona verstorben. In Kliniken befinden sich neun Velberter, 692 sind in Quarantäne.

Auch für Haushaltsangehörige

Bei Auftreten von Krankheitssymptomen verlängert sich die Quarantäne, bis die Symptome über einen nicht unterbrochenen Zeitraum von 48 Stunden nicht mehr vorliegen. Für Haushaltsangehörige wird ab dem gleichen Zeitpunkt eine 14-tägige häusliche Quarantäne angeordnet. Ein negatives Testergebnis führt nicht zur Verkürzung der Quarantäne.

Unverzüglich beim Amt melden

Infizierte und deren Haushaltsangehörige sind außerdem verpflichtet, sich unverzüglich beim Gesundheitsamt zu melden. Die Formulare (Meldung eines positiven Tests, Meldung von Kontaktpersonen) finden sich auf der eigens für das Corona-Thema geschalteten Internetseite des Kreises www.sonderlage-kreis-mettmann.de

Die Quarantäne-Anordnungen, so der Kreis Mettmann, seien in der Vergangenheit in jedem Einzelfall getroffen worden, sobald dem Gesundheitsamt die entsprechenden Laborergebnisse vorlagen und die nötigen Daten zur Kontaktaufnahme ermittelt werden konnten. Inzwischen erhielten positiv auf Corona getestete Personen häufig die Ergebnisse des Tests früher als das Gesundheitsamt. Eine Verzögerung bei der erforderlichen Isolierung dieser Personen und der mit ihnen in einem Haushalt lebenden Personen sei aber nicht hinnehmbar, so dass die Anordnung nun bereits mit der Allgemeinverfügung erfolgt.

Zahl in Velbert geht zurück

Unterdessen gehen die Infizierten-Zahlen im Kreis Mettmann langsam zurück. Die Inzidenz liegt nun bei 164,3 (Vortag: 179,2). Auch einige Städte registrieren leicht sinkende Zahlen: Erkrath 90 (83), in Haan 32 (31), in Heiligenhaus 62 (80), in Hilden 117 (123), in Langenfeld 61 (76), in Mettmann 55 (60), in Monheim 87 (84), in Ratingen 120 (118), in Velbert 219 (239) und in Wülfrath 40 (45). Weitere Berichte aus Velbert lesen sie hier.