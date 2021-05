Gesundheit Im Kreis Mettmann leiden mehr Menschen an COPD

Kreis Mettmann. Rauchen und hohe Feinstaubbelastung gelten als Risikofaktoren Nummer eins für die schwere Erkrankung der Lungen. Wer besonders betroffen ist.

Im Kreis Mettmann leiden deutlich mehr Menschen an der schweren Lungenerkrankung COPD als im deutschlandweiten Durchschnitt. Die Abkürzung COPD steht für Chronisch Obstruktive Lungenerkrankung. Während im Kreis Mettmann 8,2 Prozent der Menschen ab 40 Jahren betroffen sind, sind es bundesweit 7,1 Prozent. Das zeigt der „Gesundheitsatlas COPD“ des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), den die AOK Rheinland/Hamburg vor dem Weltnichtrauchertag am 31. Mai veröffentlicht hat.

Chronische Erkrankung

Tabakrauch gilt als Risikofaktor Nummer eins und auch die Feinstaubbelastung der Luft kann COPD begünstigen. Bei COPD handelt es sich um eine chronische Erkrankung der Lungen, die zu einer Verengung der Atemwege führt. Zu den typischen Symptomen zählen Atemnot, Husten oder Auswurf. Meist verschlimmert sich die Krankheit im Laufe der Jahre. Experten gehen davon aus, dass 80 bis 90 Prozent der COPD-Patienten Raucher sind oder waren. Zigarettenrauchen erhöht das Risiko um das 13-Fache. Insgesamt waren im Jahr 2019 fast eine halbe Million Menschen im Gebiet der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein an einer COPD erkrankt, nämlich rund 464.000.

Mit zunehmendem Alter

Die Häufigkeit steigt mit zunehmendem Alter. Bei den Männern haben in der Region 19 Prozent der 85- bis 89-Jährigen die Diagnose COPD bekommen, bei den Frauen trifft es mit 13,6 Prozent die Gruppe der 80- bis 84-Jährigen am stärksten. „Die unterschiedlichen Werte können durch das Rauchverhalten von Männern und Frauen erklärt werden“, sagt Hans-Werner Stratmann, Regionaldirektor der AOK im Kreis Mettmann. „Statistiken belegen, dass in den vergangenen Jahren stets mehr Männer als Frauen geraucht haben.“

Gesundheitsatlas

Der Gesundheitsatlas verdeutlicht diesen Zusammenhang zwischen Tabakkonsum und den Lungenbeschwerden: Die COPD-Häufigkeit nimmt mit dem Anteil rauchender Menschen in einer Region auffällig zu. „Daher sind Angebote und Kurse zum Rauchverzicht eine der wichtigsten Maßnahmen zur Bekämpfung von COPD“, so Hans-Werner Stratmann.

Soziale Struktur

Neben dem Tabakkonsum spielt auch die Feinstaubbelastung eine Rolle bei den COPD-Erkrankungen: Deutschlandweit beträgt die Prävalenz in den Regionen mit der niedrigsten Feinstaubbelastung laut Gesundheitsatlas lediglich 6,7 Prozent, in Regionen mit der höchsten Belastung dagegen 7,7 Prozent. Der Kreis Mettmann hat auch hier schlechte Werte. Zudem zeigt der Gesundheitsatlas auch einen Zusammenhang zwischen der COPD-Häufigkeit und der sozialen Struktur der Regionen: Menschen aus materiell und sozial benachteiligten Regionen sind häufiger betroffen als Menschen aus vergleichsweise wohlhabenden Regionen mit einem hohen sozialen Status.

