Neviges. Gebrannte Mandeln, Lebkuchen, Kakao. Einen Mini-Weihnachtsmarkt in Tüten gibt's im Kindercafé Bimbilandia in Neviges, dazu noch eine Überraschung

Still sitzen, die Hände in den Schoß legen, das kann Adriana Fricano, die Inhaberin des Kindercafé Bimbilandia , einfach nicht. Dabei hält sie ihr quicklebendiger Nachwuchs Naemi (8) und Amelia (3) schon ganz schön auf Trab. Was sie nicht daran hindert, bis spät in die Nacht zu backen, zu kleben, zu malen. Alles für den kleinen, feinen „Weihnachtsmarkt to go“, wie es die kreative Café-Besitzerin nennt. Am 1. Advent, also Sonntag, 29. November, verkauft sie am Fenster ihres Cafés an der Klosterstraße liebevoll gefüllte Adventstüten für Erwachsene und Kinder. Und alles ist selbst gemacht.

Mandeln und Pfefferkuchen

Jede Tüte enthält unter anderem eine kleines Weihnachtsmarkt-Häuschen inklusive einer Geschichte. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Jetzt am Sonntag wäre ja eigentlich der Weihnachtsmarkt des Pfarrcäcilienchores, aber es fällt ja alles aus in diesem Jahr. Da hab ich mir gedacht: Was fehlt den Leuten jetzt?“ Und schwupps war die Idee geboren: Einfach ein bisschen Weihnachtsmarkt-Gefühl in Tüten packen, inklusive dem Duft nach gebrannten Mandeln, Zimt und Pfefferkuchen. Auf Bratwurst oder Reibekuchen muss man allerdings bei der tollen Tüte verzichten, dafür gibt’s so manche Überraschung. Dass sie nicht allein aus Jux und Dollerei stundenlang in der Küche steht, gibt Adriana Fricano, die ihr Café auf Verordnung von Bund und Ländern wegen der Corona-Krise schließen musste, gern zu: „Ich hab mir natürlich auch überlegt: Womit kann ich etwas einnehmen?“

Selbst bemalte Tassen

Dabei steht der Arbeitsaufwand, die große Mühe, die sich Adriana Fricano mit jeder Tüte macht, in keinem Verhältnis zum Preis. Zwölf Euro kostet der kleine Weihnachtsmarkt für Erwachsene, davon geht ein Euro an die Messdiener der Katholischen Kirchengemeinde, gedacht für die jährliche Romfahrt. „Denen bricht ja auch alles weg, womit sie sich sonst ein bisschen was verdient hätten.“ Die Kindertüte gibt’s für 9,50 Euro, in beiden steckt unter anderem eine Tasse, die die gelernte Mediengestalterin entworfen hat. Die Erwachsenen können sich zuhause Glühwein zubereiten, die Kinder heißen Kakao. Nicht zu vergessen die kleinen Weihnachtsbuden aus Papier.

„Mein Mann kriegt zuviel, unser Wohnzimmer sieht chaotisch aus, das ist meine Werkstatt“, sagt Adriana Fricano und lacht dabei über beide Backen. „Aber ich muss einfach immer was machen, ich kann nicht anders.“ Ehemann Massimiliano Valeriano, der sich unter anderem um die weitläufigen Grünanlagen rund ums Kloster kümmert, trage zum Glück alles mit Fassung. Doch zurück zum „Weihnachtsmarkt to go“, wie Adriana Fricano ihre Aktion nennt.

Kinder basteln Büdchen

Auch die Tassen hat Adriana Fricano selbst bemalt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

In der Tüte für Erwachsene findet sich unter anderem ein Gläschen selbst gebrannter Mandeln im Glas, Teebeutel für Glühwein, ein kleiner Panettone, also italienischer Kuchen, und eben ein Mini-Weihnachtshäuschen aus Papier, aus dessen Dach eine Rolle herausragt. „Da ist eine Weihnachtsgeschichte drauf.“

In der Kindertüte ist das Weihnachtshäuschen zum Zusammenbauen, dafür gibt’s eine Bastelanleitung. Auch die frisch gebackenen Lebkuchenmännchen können noch nach Lust und Laune mit Smarties verziert werden. „Kinder wollen beschäftigt sein“, so die zweifache Mutter. Für ihren kleinen Weihnachtsmarkt hat sie diverse Nachtschichten eingelegt, denn auch die Tüten selbst sind Handarbeit. „Ich mach das gern. Und die Leute haben schon auf so Vieles verzichtet.“ Alle Leckereien aus der Weihnachtstüte kann man am 1. Advent am Fenster des Kindercafés auch einzeln kaufen.