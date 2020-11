Im Grünen Zoo Wuppertal starb der weltweit älteste Pinguin

Wuppertal. Im Grünen Zoo Wuppertal starb mit 46 Jahren der weltweit älteste Königspinguin. „Oma“, so der liebevolle Name, hat das Zoo-Team oft überrascht.

Der Grüne Zoo Wuppertal trauert um seinen ältesten Königspinguin. „Oma“, wie das betagte Pinguinweibchen liebevoll genannt wurde, musste am 11. November im hohen Alter von mindestens 46 Jahren eingeschläfert werden. Sie war, so heißt es in einer Mitteilung des Grünen Zoos, der mit Abstand älteste Königspinguin in einem Zoo weltweit. In der Natur haben Königspinguine eine Lebenserwartung von bis zu 20 Jahren. Der aktuell lebende älteste Königspinguin in menschlicher Obhut ist 37 Jahre alt.

„Oma“ halft stets bei der Aufzucht mit

Königspinguin Oma Foto: Claudia Philipp

Das genaue Alter von „Oma“ ist nicht bekannt, sie gehörte 1975 zu den ersten zwölf Königspinguinen, die damals für die 1971 erbaute Pinguinanlage in den Wuppertaler Zoo kamen. Zu diesem Zeitpunkt war sie, wie man anhand der Schnabelfärbung bestimmen konnte, bereits mindestens ein Jahr alt. Das Ei, aus dem „Oma“ vor mehr als viereinhalb Jahrzehnten geschlüpft ist, stammte aus der Antarktis und wurde in Südafrika ausgebrütet. Über Holland gelangte sie zusammen mit elf weiteren Königspinguinen dann nach Wuppertal. Aus diesen 12 Tieren entwickelte sich eine der größten und erfolgreichsten Königspinguin-Zuchtgruppen in Europa. Auch „Oma“ trug mit ihrem Nachwuchs zu diesem Erfolg bei. Bis zuletzt half sie stets sehr fürsorglich bei der Aufzucht aller Küken der Kolonie mit.

Im hohen Alter neuen Partner gefunden

In den letzten Jahren sah man der alten Königspinguindame ihr hohes Alter deutlich an. Der deformierte Schnabel, die Bewegungseinschränkung und die zunehmende Sehbehinderung durch Grauen Star hielten sie jedoch nicht davon ab, noch aktiv am Leben der Pinguinkolonie teilzunehmen. Als im Jahre 2018 die Königspinguine des Zoo Basels in Wuppertal zu Gast waren, weil deren Anlage umgebaut wurde, fand sie sogar in einem der Baseler Pinguinmännchen einen neuen Partner, von dem sie sich gerne füttern ließ. Als „Omas“ altersbedingte Beschwerden extrem zunahmen, führten die Tierpfleger täglich ein Protokoll zur Analyse der Lebensqualität. In den letzten Tagen vor ihrem Tod fraß „Oma“ weniger und verlor an Gewicht. Sie bewegte sich kaum noch und nahm nicht mehr am Leben der Gruppe teil. Trotz tierärztlicher Behandlung besserte sich dieser Zustand nicht und so wurde gemeinsam im Team beschlossen, „Oma“ zu erlösen.