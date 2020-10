Illegales Rennen: Polizei beschlagnahmt Autos in Velbert

Velbert. Zwei junge Männer rasten teils mit Vollgas über die Heidestraße. Dort fielen sie Polizeibeamten auf einer Streifenfahrt auf, die sie stoppten.

Mit deutlich überhöhten Tempo sind in der Nacht zu Dienstag (6. Oktober) zwei junge Autofahrer über die Heidestraße gerast. Die Polizei erwischte die beiden und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beteiligung an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen ein. Zudem beschlagnahmten die Polizeibeamten die Autos der beiden 22- und 23-Jährigen.

Mit durchdrehenden Rädern

Gegen 1.15 Uhr waren zwei Polizeibeamten bei Streifenfahrt durch Velbert zwei Audis aufgefallen, die an der Kreuzung Heidestraße/Am Hardenberger Hof/Hans-Böckler-Straße ihre Motoren aufheulen ließen. Die Polizeibeamten beobachteten weiter, wie die beiden Audis ab einem Baustoffzentrum an der Heidestraße in Richtung „Am Kostenberg“ auf der mehrspurigen innerörtlichen Straße in kürzester Zeit stark beschleunigten. Als die beiden Audis an der nächsten roten Ampel auf Höhe der „Am Kostenberg“anhielten, ließen sie erneut ihre Motoren aufheulen. Als die Ampel auf Grün sprang, führten die Fahrzeugführer einen so genannten „Kickdown“-Start durch, wodurch die Räder ihrer Autos durchdrehten. Anschließend fuhren sie erneut mit Vollgas los. Dabei überschritten sie die maximale Höchstgeschwindigkeit von erlaubten 50 Stundenkilometern deutlich.

Führerscheine wurden beschlagnahmt

Den Polizeibeamten gelang es nun, die beiden Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen und sie anzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass es sich bei den beiden Audifahrern um zwei junge Velberter im Alter von 22 und 23 Jahren handelte. Da sich der Verdacht ergab, dass sich die beiden untereinander bekannten jungen Männer ein illegales Kraftfahrzeugrennen geliefert hatten, beschlagnahmten die Polizeibeamten sowohl die Führerscheine, als auch die beiden Audis der Velberter. Die Autos wurden daraufhin abgeschleppt. Zudem stellten die Polizeibeamten auch die Smartphones der beiden Raser sicher. Gegen beide wurde ein Strafverfahren nach § 315d StGB eingeleitet. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiterhin an.