IG Metall Velbert sammelt Spenden für die Flutopfer

Velbert. Gewerkschaften sammeln Geld zur Unterstützung der Opfer der Überschwemmungen. Auch Velberter Metaller haben schon Hilfe beantragt.

Die Hochwasserkatastrophe hat enorme Schäden verursacht und Existenzen zerstört. Um das Leid der betroffenen Menschen bei Naturkatastrophen abzumildern, hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bereits nach der Elbflut 2002 den Verein Gewerkschaften helfen e.V. gegründet, um den Geschädigten zügig und unbürokratisch zu helfen.

Einige haben ihre Existenz verloren

Seither hat dieser Verein bei nationalen und internationalen Flutkatastrophen Spenden eingesammelt und somit den betroffenen Menschen geholfen. Unter dem Stichwort „Fluthilfe 2021“ sammeln die DGB Gewerkschaften für die aktuelle Hochwasserkatastrophe Gelder ein und fordern ihre Mitglieder zu Spenden auf. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern der Flutkatastrophe, die zum Teil ihre ganze Existenz verloren haben“, sagt der Geschäftsführer der IG Metall Velbert Hakan Civelek.

Velberter betroffen

„Jetzt heißt es Solidarität zu zeigen und deshalb haben wir unsere Mitglieder zum Spenden aufgerufen“, so Civelek. „Das Hochwasser hat auch in unserer Region in einigen Betrieben zu großen Schäden und Produktionsausfällen geführt“, so Civelek. Auch IG Metall Mitglieder aus Velbert waren individuell betroffen. „Bei uns in der Geschäftsstelle haben zahlreiche Kolleginnen und Kollegen unsere Fluthilfeunterstützung beantragt“, so Civelek. Die IG Metall unterstützt ihre Mitglieder finanziell, wenn das Haus oder die Wohnung durch die Flut beschädigt wurde.

