Entlaufene Hündin in Velbert: Wer hat Ivy gesehen?

Das ist Ivy: Die junge und sehr ängstliche Hündin ist am Mittwoch (22.2.) in Essen-Fischlaken entlaufen. Sie könnte derzeit in Velbert unterwegs sein. Zuletzt gesehen wurde sie im Bereich Hespertal/Hefel.

Velbert/Essen. Hündin Ivy ist bereits Mittwoch entlaufen und vermutlich derzeit im Wald an der Stadtgrenze Essen/Velbert unterwegs. Die Halterin bittet um Hilfe.

Wo ist Pudelmischling Ivy? Das ist die Frage, die eine Essenerin gerade quält: Ihre junge Hündin ist am Mittwochnachmittag (22. Februar) an der Ludscheidtstraße in Essen-Fischlaken entlaufen. Halterin Pia hofft nun auf die Hilfe von Anwohnern, Passanten und Spaziergängern auch in Velbert. Sie sollen sich bitte melden, wenn sie Ivy sichten.

Ivy ist laut ihrer Besitzerin eine sehr ängstliche Hündin, wer sie entdeckt, sollte sich möglichst behutsam bewegen und keine Versuche unternehmen, sie einzufangen. Denn sonst läuft Ivy wieder weg. So ist es Suchenden leider bereits einmal geschehen, als sie sich der Hündin näherten.

Zuletzt gesichtet wurde Ivy im Bereich Hespertal, an der Grenze zum Velberter Stadtteil Hefel.

Hündin Ivy könnte im Wald in Velbert oder Essen unterwegs sein.

Halterin Pia und ihre Helfer sind auf der Suche nach Ivy im Wald in Velbert unterwegs. Wer die junge Hündin entdeckt, meldet sich bitte telefonisch bei Pia unter: 0152-53 77 54 21.

