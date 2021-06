Hoher Sachschaden: Feuer beschädigt vier Garagen in Velbert

Am frühen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Feuer hinter Häusern an der Nevigeser Straße gerufen. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Auf einem Abstellplatz hinter Garagen an der Nevigeser Straße in Höhe der Hausnummern 53 und 55 in Velbert-Mitte ist am frühen Dienstagmorgen, 1. Juni, gegen 4.45 Uhr, ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Velbert konnte den Brand zwar schnell löschen, es entstand jedoch ein hoher Sachschaden - vier Garagen, ein Pavillon, ein Holzkohlegrill und ein Gasgrill sowie Reifen wurden beschädigt. Aufgrund der Umstände ist eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Polizei bittet dringend um Hinweise unter 02051 946-6110.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert