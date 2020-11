Hohe Auszeichnung für Gasthaus Stemberg in Velbert

Neviges. „Haus Stemberg“ in Neviges gehört zu den besten Restaurants in NRW. Sascha Stembergs Kochkunst überzeugte den Restaurantführer „Gault & Millau“.

Stolz und Freude im Sternerestaurant „Gasthaus Stemberg“ an der Kuhlendahler Straße. Erneut hat der renommierte Restaurantführer „Gault & Millau“ für die Kochkünste des Sternekochs Sascha Stemberg 17 von 20 möglichen Punkten vergeben. Damit gehört das Haus, das seit fünf Generationen in Familienhand ist, zu den besten in NRW. „Das ist eine schöne Nachricht in diesen trüben Zeiten, wir freuen uns“, sagt Senior-Chef Walter Stemberg.

Zwei Küchen an einem Herd

Immer mit Spaß bei der Sache: Sascha Stemberg (Mitte) ist Sternekoch aus Leidenschaft. Die gute Stimmung in seinem Team ist ihm wichtig. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Nach der Verlängerung des Lockdowns für die Gastronomie bietet das Haus weiterhin seinen Mitnahme- und Lieferservice an. Das Prinzip der Traditionshauses: Zwei Küchen an einem Herd - also Haute Cuisine und bodenständige westfälische Kost – überzeugen Restaurantkritiker ebenso wie die zahlreichen Stammgäste.Das Haus Stemberg ist seit 155 Jahren in Familienhand.