Velbert. 100 Kinder in Velbert müssen zum Fest nicht leer ausgehen. Dafür gibt’s die Wunschbaum-Aktion. Der Baum mit den Sternen ist dieses Mal umgezogen.

Jana (3) hofft sehnlichst auf eine Playmobil-Pferdekutsche, Max (14) würde über einen Media-Markt-Gutschein jubeln, und Sophie (5) fehlt ein Einhorn als Kuscheltier. Wenn diese und 97 weitere Wünsche in Erfüllung gehen, dann wäre die Wunschbaum-Aktion 2020 ein voller Erfolg. Alle Weihnachtsfrauen und Weihnachtsmänner, die die traditionelle Aktion des „Vereins für Velberter Kinder“ wieder unterstützen möchten, finden den Baum mit den goldenen Sternen, von denen jeder für einen Kinderwunsch steht, pardon: hängt, in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Rathaus-Foyer. Der dekorierte Tannenbaum steht heuer nämlich in der Tourist-Info der „Velbert Marketing GmbH“ ((Friedrichstraße 139) . Dort sind ab sofort selbstverständlich auch neue Spender willkommen.

Kleiner und weniger Sterne als zuvor

Der Stern mit der 15 ist mit Marchellos Wunsch nach Duplo-Legosteinen „Meine ersten Fahrzeuge“ verknüpft. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Der Baum ist eine Nummer kleiner als gewohnt, dafür aber echt. Und statt wir früher schon einmal 300 oder gar 360 hängen dieses Mal auch nur 100 durchnummerierte Sterne an den Zweigen. Der Umzug ist letztlich Corona-bedingt, und erfolgte u. a. angesichts der seit Monaten im Rathaus üblichen Zugangskontrollen . Bei der VMG gibt’s solche Hürden nicht, die womöglich den einen oder anderen Bürger abhalten könnten, einen Stern zu pflücken und einen Wunsch zu erfüllen. Das Tragen einer Alltagsmaske ist aber Pflicht. Hinzu komme, heißt es seitens des Vereins, dass unter den Spendern sehr viele ältere Menschen seien und man sicher gehen wolle, dass die für den Geschenke-Kauf benötigten Geschäfte auch tatsächlich geöffnet hätten.

Gezielt Härtefälle ausgewählt

Tourist-Info hat an allen Werktagen geöffnet Zu dem Aufgabenkatalog bzw. den Zielen der in 2000 gegründeten „Velbert Marketing GmbH“ (VMG) gehören u. a. die Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt, die Imageverbesserung Velberts nach innen und außen, die Weiterentwicklung des touristischen Angebots , die Stadtbildpflege und die Verbesserung der Angebots- und Verweilqualität in den Zentren. Die VMG hat für ihre Tourist-Info ein Ladenlokal in der Fußgängerzone Friedrichstraße 139 angemietet. Die Öffnungszeiten sind dort mo bis fr 10 - 18 und sa 10 - 14 Uhr ( 02051 60 55 0 ).

Jeder Stern steht also für den Wunsch eines Kindes aus einem sozial schwachen Umfeld – „Kinder aus betreuten Familien, und Kinder, die Angebote besuchen“, erklärt SKFM-Chef Willi Knust – , der ohne den Wunschbaum eben nicht in Erfüllung gehen würde. Man habe echte Härtefälle herausgesucht, so Knust. Das Vorgehen sei mit den Verbänden abgestimmt, sagt die 1. Vorsitzende Elke Grünendahl. Je 25 Kinder gehören zum Bereich einer Awo-, Diakonie-, SKFM- und städt. Trägerschaft. Alle fünf zusammen sind auch Kooperationspartner bei der Aktion.

Die Tradition fortsetzen

Der Baum steht in diesem Jahr in der Tourist-Info. Die liegt mitten in der Fußgängerzone Friedrichstraße und ist leicht zu finden. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„In den letzten Jahren war die Wunschbaum-Aktion immer ein voller Erfolg. Auch wenn sie in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen stattfindet, möchten wir gerne an diesen Erfolg anknüpfen und die Tradition weiterführen“, erklärt Bürgermeister Dirk Lukrafka. „Wir bedanken uns vorab bei allen Velbertern, die uns helfen, Kinderaugen an Weihnachten zum Strahlen zu bringen“, so Grünendahl.

Letzter Abgabetag ist der 11. Dezember

Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann einen Stern von dem Baum nehmen, auf dem eine Zahl steht. Auf einer Liste gleich daneben ist vermerkt, um welchen Weihnachtswunsch es sich handelt. Die Geschenke können von den Schenkenden bis Freitag, 11. Dezember, in der Tourist-Info abgegeben werden, damit die Päckchen auch bis zum Fest bei den Kindern ankommen.

Spendieren und schunkeln

Der „Verein für Velberter Kinder“ ist übrigens keineswegs lediglich in der Adventszeit aktiv, sondern auch übers Jahr rührig, wie die 2. Vorsitzende Gaby Reith auf Nachfrage aufzählte. Die letzte große Veranstaltung war im Februar die karnevalistische Kinder-Sitzung im Sportzentrum. Man habe zum Beispiel für die „Villa B“ einen Billardtisch spendiert, fürs Jugendzentrum Langenberg gab’s eine Tischtennisplatte, die Kita Kollwitzstraße bekam für 750 Euro Musik-Instrumente und die Schüler im Förderzentrum Nord haben sich erst kürzlich über gespendete Weckmänner gefreut.