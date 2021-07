Hildener Jazztage feiern Jubiläum mit großem Programm

Hilden. „Rhythm saves the world“ ist das Motto der 25. Hildener Jazztage. Diese finden in diesem Jahr Open Air oder im Caelo Konzertzelt statt.

„Rhythm saves the world“ ist zugleich Motto und Statement für das 25-jährige Jubiläum der Hildener Jazztage – angelehnt an einen Titel von Louis Armstrong. „Deshalb betonen wir gerade in Zeiten der Pandemie die Botschaft dieser Stilistik: Offenheit, Toleranz und kulturelle Vielfalt. Wir wissen, dass nur im gemeinsamen Miteinander die aktuelle Krise überwunden werden kann. Und die positive Kraft der Musik wird uns dabei helfen“, so teilen die Veranstalter Sensitive Colours und das Kulturamt der Stadt Hilden mit.

Los geht es am Dienstag, 17. August, mit August Zirner und dem Spardosen Terzett um 20 Uhr. Am Mittwoch, 18. August heißt es Trio oder Quartett? Bei Accordion Affairs mit Jörg Siebenhaar (Accordion Piano), Konstantin Wienstroer (Bass) und Peter Baumgärtner (Drums) treffe beides zu: los geht es hier um 19 Uhr. Anschließend dürfe sich das Publikum auf das aus Litauen angereiste Quartet Skinkarenko Jazz 4 freuen.

Musiker aus der ganzen Welt

Cecile Verny wird auch mit dabei sein. Foto: Rainer Muranyi

Weiter geht es am Donnerstag, 19. August, mit John Coltrane: Mit ihm setzt sich das Gerd Dudek - Martin Sasse Quartett auseinander (19 Uhr). Danach präsentiert Tuto Puoane ihre Kompositionen. Freitag wird Gunther Tiedemann, Musiker, Komponist, Arrangeur, Dozent und Autor, Cello spielen (19 Uhr) – im Zusammenspiel mit Thomas Rückert am Piano, dem Gitarristen David Plate und Sebastian Netta am Schlagzeug. Um 20.30 Uhr betritt dann The Kuti Mangoes die Bühne.

Axel Fischbacher wird am Samstag um 16.30 Uhr sein neues Werk Five Birds and Strings präsenteren.„Canzone“ mit dem „JAZZ POOL NRW“: Um 18.30 Uhr sei mediterrane Spielfreude angesagt. Joo Kraus wird um 20.30 Uhr mit seiner Band spielen. Sonntag geht es um 15 Uhr los mit dem Cécile Verny Quartet, um 17 Uhr folgt die Formation Jin Jim.

Aufgrund der Pandemie finden je nach Wetterlage alle Veranstaltungen Open Air und im Caelo Konzertzelt statt. Die Einfahrt zum Festivalgelände ist vom „Auf dem Sand“ kommend, zwischen den Firmen Mercedesniederlassung und der Schiefergruppe/Volvo, Auf dem Sand 28, 40721 Hilden.

Ein Festivalpass kostet 50 Euro, ein Tagesticket 18 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.hildener-jazztage.de. Bei allen Veranstaltungen gelten die tagesaktuellen gesetzlichen Auflagen zur Coronaschutzverordnung des Landes NRW. Die Vorlage einer dementsprechenden Bescheinigung bei der Eingangskontrolle ist verpflichtend (getestet, genesen, geimpft).

