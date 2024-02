Straßenverkehr Hier stehen in dieser Woche die Blitzer in Velbert

Velbert Die Stadt Velbert hat für diese Woche wieder Geschwindigkeitskontrollen angekündigt. Hier stehen den Messgeräte.

Die Stadt wird in dieser Woche unter anderem an folgenden Stellen in Velbert die Geschwindigkeit kontrollieren: Montag: Langenberg (Plückersmühle, Heeger Straße); Mitte (Hardenberger Straße, Am Hardenberger Hof); Neviges (Wülfrather Straße, Wimmersberger Straße).

Dienstag: Langenberg (Klippe, Hauptstraße); Mitte (Brangenberger Straße, Langenberger Straße); Neviges (Am Rosenhügel, Hohenbruchstraße).

Mittwoch: Langenberg (Balkhauser Weg, Bonsfelder Straße); Mitte (Am Kalksteinbruch, Am Thekbusch); Neviges (Asbrucher Straße, Hügelstraße).

Donnerstag: Langenberg (Feldstraße, Eichendorffstraße); Mitte (Bahnhofstraße (verkehrsb.-Bereich), Poststraße; Neviges (Elsbeeker Straße, Goethestraße).

Freitag: Langenberg (Voßkuhlstraße, Vogteier Straße); Velbert (Siemensstraße, Industriestraße); Neviges (Kuhlendahler Straße, Kirchstraße).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert