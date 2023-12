Hier stehen in dieser Woche die Blitzer in Velbert

Velbert. Die Stadt Velbert und die Polizei haben für diese Woche wieder Geschwindigkeitskontrollen angekündigt. Hier steht der Superblitzer.

Die Stadt, der Kreis und die Kreispolizei werden in dieser Woche unter anderem an folgenden Stellen in Velbert die Geschwindigkeit kontrollieren:

Montag: Langenberg (Balkhauser Weg, Hattinger Straße);

Mitte (Herzogstraße, Steeger Straße); Neviges (Wülfrather Straße, Wimmersberger Straße); Heiligenhaus (Hülsbecker Straße, Südring).

Dienstag: Langenberg (Nierenhofer Straße, Voßnacker Straße); Mitte (Am Hardenberger Hof, Hardenberger Straße); Neviges (Am Rosenhügel, Goethestraße); Heiligenhaus (Talburgstraße, Velberter Straße).

Mittwoch: Langenberg (Klippe, Hauptstraße); Mitte (Bahnhofstraße (verkehrsb. Bereich), Poststraße); Neviges (Elsbeeker Straße, Hohenbruchstraße); Heiligenhaus (Nordring, Rheinlandstraße).

Donnerstag: Langenberg (Feldstraße, Eichendorffstraße); Mitte (Am Kostenberg, Am Thekenbusch); Neviges (Kuhlendahler Straße, Kirchstraße); Heiligenhaus (Südring, Rheinlandstraße).

Freitag: Langenberg (Plückersmühle, Heeger Straße); Mitte (Langenhorster Straße, Hefeler Straße); Neviges (Nevigeser Straße, Donnenberger Straße); Heiligenhaus: (Langenbügeler Straße, Pinner Straße).

