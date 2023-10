Straßenverkehr Hier stehen in dieser Woche die Blitzer in Velbert

Velbert. Die Stadt Velbert und die Polizei haben für diese Woche wieder zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen angekündigt.

Die Stadt, der Kreis und die Kreispolizei werden in dieser Woche unter anderem an folgenden Stellen in Velbert die Geschwindigkeit kontrollieren:

Montag: Langenberg (Bonsfelder Straße, Wodanstraße); Mitte (Parkstraße, Zur Dalbeck); Neviges (Hügelstraße, Asbrucher Straße).

Dienstag: Langenberg (Plückersmühle, Heeger Straße); Mitte (Langenhorster Straße, Hefeler Straße); Neviges (Wülfrather Straße, Wimmersberger Straße); Heiligenhaus (Moselstraße, Südring):

Mittwoch: Langenberg (Feldstraße, Eichendorffstraße); Mitte (Am Kalksteinbruch, Am Thekbusch); Neviges (Am Rosenhügel, Kirchstraße); Velbert-Nord; Heiligenhaus (Nordring, Pinner Straße).

Donnerstag: Langenberg (Klippe, Hohlstraße); Mitte (Bahnhofstraße (verkehrsberuhigter Bereich), Poststraße); Neviges (Neustraße, Milchstraße); Heiligenhaus (Talburgstraße, Langenbügeler Straße).

Freitag: Langenberg (Nierenhofer Straße, Voßnacker Straße); Mitte (Siemensstraße, Industriestraße); Neviges (Nevigeser Straße, Goethestraße); Heiligenhaus (Hauptstraße, Nordring).

Die semistationären Geschwindigkeitsmessgeräte des Kreises Mettmann stehen in der 41. Kalenderwoche auf der Niedenstraße in Hilden und auf der Mülheimer Straße in Ratingen

