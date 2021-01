In dieser Wochen werden wieder die Geschwindigkeiten kontrolliert.

Verkehr Hier stehen in dieser Woche die Blitzer in Velbert

Velbert Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizeibehörde kontrollieren die Geschwindigkeiten der Autofahrer im Kreis Mettmann

Und hier stehen die Blitzer. Am Montag: Langenberg (Nierenhofer Straße, Heeger Straße); Mitte (Grünheide); Neviges (Siebeneicker Straße); Heiligenhaus (Velberter Straße). Dienstag: Langenberg (Hattinger Straße); Mitte (Am Kalksteinbruch); Neviges (Am Rosenhügel, Goethestraße). Mittwoch: Langenberg (Hauptstraße, Feldstraße); Mitte (Steeger Straße); Neviges (Donnenberger Straße). Donnerstag: Langenberg (Plückersmühle); Mitte (Herzogstraße, Hans-Böckler-Straße); Neviges (Elsbeeker Straße); Heiligenhaus (Hülsbecker Straße). Freitag: Langenberg (Wodanstraße); Mitte (Poststraße, Von-Humboldt-Straße); Neviges (Kuhlendahler Straße).

Die Messungen sind natürlich abhängig von der tagesaktuellen Verkehrssituation

