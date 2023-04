Auch in Velbert wird in dieser Woche wieder geblitzt.

Tempo-Kontrolle Hier stehen Blitzer in Velbert-Mitte, Neviges und Langenberg

Velbert. Die Stadt Velbert und die Polizei haben für die erste Osterferien-Woche wieder zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen angekündigt.

Die Stadt, der Kreis und die Kreispolizei werden in dieser Woche unter anderem an folgenden Stellen in Velbert die Geschwindigkeit kontrollieren:

Montag: Langenberg (Nierenhofer Straße, Voßnacker Straße); Mitte (Siemensstraße, Industriestraße); Neviges (Kuhlendahler Straße, Siebeneicker Straße).

Dienstag: Langenberg (Feldstraße, Eichendorffstraße); Mitte (Brangenberger Straße, Langenberger Straße); Neviges (Nevigeser Straße, Kirchstraße); Wülfrath (Koxhof, Flandersbacher Straße).

Mittwoch: Langenberg (Balkhauser Weg, Hattinger Straße); Mitte (von-Humboldtstraße, Kastanienallee); Neviges (Am Rosenhügel, Hohenbruchstraße).

Donnerstag: Langenberg (Plückersmühle, Heeger Straße); Mitte (Parkstraße, Zur Dalbeck); Neviges (Elsbeeker Straße, Goethestraße).

