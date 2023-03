Hier stehen Blitzer in Velbert-Mitte, Neviges und Langenberg

Auch in der Woche 27. bis 31. März gibt es mehrere Tempokontrollen in Velbert. Hier stehen die Blitzer.

Velbert. Die Stadt Velbert und die Polizei haben für die Woche 27. bis 31. März wieder mehrere Geschwindigkeitskontrollen angekündigt.

Die Stadt, der Kreis und die Kreispolizei werden in dieser Woche unter anderem an folgenden Stellen in Velbert die Geschwindigkeit kontrollieren:

Montag: Bonsfelder Straße, Hauptstraße in Velbert-Langenberg, Hans-Böckler-Straße, Poststraße in Velbert-Mitte und Wimmersberger Straße, Wülfrather Straße in Velbert-Neviges

Dienstag: Kuhler Straße, Frohnstraße in Langenberg, Am Lindenkamp, Mettmanner Straße in Mitte und Milchstraße, Neustraße in Neviges

Diese Messstellen in Velbert sind für Mittwoch bis Freitag angekündigt

Mittwoch: Bleibergstraße, Bökenbuschstraße in Langenberg, Steeger Straße, Herzogstraße in Mitte und Am Rosenhügel, Kirchstraße in Neviges

Donnerstag: Wodanstraße, Hattinger Straße in Langenberg, Langenhorster Straße, Zur Dalbeck in Mitte und Elsbeeker Straße, Hohenbruchstraße in Neviges

Freitag: Looker Straße, Klippe in Langenberg, Am Kalksteinbruch, Am Thekbusch in Mitte und Donnenberger Straße, Nevigeser Straße in Neviges

